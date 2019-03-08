Сексуальна гравець у покер показала нове фото у бікіні (18+)

Відома модель та професійна гравець у покер Сара Андервуд потішила прихильників новими гарячими фото у крихітній спідній білизні. Тут спекотно!

35-річна американка Сара Андервуд стала справжнім відкриттям для багатьох користувачів Instagram після того, як кілька років тому з'явилась у кількох медіа. Відтоді білявка активно веде профіль в соцмережі Instagram, де ділиться своїми подорожами та звабливими фото, адже не соромиться показувати апетитні форми. Тому не дивно, що за Сарою стежать понад 9 мільйонів підписників.

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Нещодавно красуня показала ефектне фото посеред зелених пагорбів на Гаваях, на якому позує у крихітному білому бікіні, яке підкреслює апетитну фігуру Андервуд. Важко повірити, що ця білявка є професійним гравцем у покер.

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