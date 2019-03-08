Дженніфер Лопес похизувалась ідеальним тілом

Відома співачка Дженніфер Лопес викликала шквал захоплених коментарів у фанатів через спекотне фото у спортивній формі. Ця жінка готова до літа завжди!

49-річна акторка, співачка, танцівниця та бізнесвумен Дженніфер Лопес має час не лише на зйомки та родину, а й на свій профіль в соцмережі Instagram. Там зірка ділиться майже всім, що трапляється у її житті, тому не дивно, що у неї понад 87 млн підписників.

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У своєму віці Лопес є справжнім прикладом того, як постійна робота над собою допомагає тримати себе у формі. Нещодавно красуня вкотре це підтвердила, поділившись фото у лосинах та короткому топі. Струнка фігура і рельєфний прес - Лопес точно не поступиться молоді у чудовому вигляді.

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