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8 березня Серіал Школа Серіал Кріпосна

Дженніфер Лопес похизувалась ідеальним тілом

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Дженніфер Лопес показала прес - фото 1
Дженніфер Лопес показала прес / instagram.com/jlo

Відома співачка Дженніфер Лопес викликала шквал захоплених коментарів у фанатів через спекотне фото у спортивній формі. Ця жінка готова до літа завжди!

49-річна акторка, співачка, танцівниця та бізнесвумен Дженніфер Лопес має час не лише на зйомки та родину, а й на свій профіль в соцмережі Instagram. Там зірка ділиться майже всім, що трапляється у її житті, тому не дивно, що у неї понад 87 млн підписників.

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У своєму віці Лопес є справжнім прикладом того, як постійна робота над собою допомагає тримати себе у формі. Нещодавно красуня вкотре це підтвердила, поділившись фото у лосинах та короткому топі. Струнка фігура і рельєфний прес - Лопес точно не поступиться молоді у чудовому вигляді.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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