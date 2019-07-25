Сексуальна гравець у покер показала форми у крихітному бікіні

Популярна блогерка та гравець у покер Сара Андервуд знову опинилась у центрі уваги мережі через ефектний знімок у крихітному купальнику. Ця дівчина знає, як підкорювати серця.

35-річна американська фотомодель, блогерка і професійний гравець у покер Сара Андервуд доволі популярна в соцмережі Instagram, адже за нею стежать понад 9 мільйонів користувачів. І це не дивно, оскільки білявка без комплексів уміє поєднувати корисний контент із красивими. Дівчина подорожує країною, мешкає у будиночку посеред лісу, а також не соромиться хизуватись апетитними формами.

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Недавній знімок Сари у крихітному бікіні посеред зелені це лише підтверджує. А 120 тисяч лайків та понад 800 коментарів є справжнім компліментом для моделі.

Джерело фото: instagram.com/saraunderwood

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