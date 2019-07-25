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Ангел Victoria's Secret у спокусливій зйомці для відомого глянцю: фото

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Жизель Олівейра знялась для Elle - фото 1
Жизель Олівейра знялась для Elle / instagram.com/giizeleoliveira

Популярна модель Жизель Олівейра підкорила шанувальників кадрами з нової фотосесії для журналу Elle. Ідеальні форми та незвичайні образи – ця дівчина здатна вкрасти серце одним поглядом.

26-річна бразильська модель та ангел Victoria's Secret Жизель Олівейра активно веде сторінку в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад мільйон користувачів. І це зовсім не дивно, адже дівчина не соромиться ділитись майже всім, що з нею трапляється, а також має магнетичну вроду.

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Нещодавно красуня прикрасила обкладинку нового номера сербського ELLE з темою "Літо у місті". На кадрах можна побачити звабливу Жизель у бікіні та піджаку, а також кількох доволі незвичайних образах, які поєднують пляжний та суворий стилі. Тут справді спекотно!

Ангел Victoria's Secret у спокусливій зйомці для відомого глянцю: фото - фото 343424

Ангел Victoria's Secret у спокусливій зйомці для відомого глянцю: фото - фото 343425

Ангел Victoria's Secret у спокусливій зйомці для відомого глянцю: фото - фото 343426

Ангел Victoria's Secret у спокусливій зйомці для відомого глянцю: фото - фото 343427

Ангел Victoria's Secret у спокусливій зйомці для відомого глянцю: фото - фото 343428

Джерело фото: instagram.com/giizeleoliveira

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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