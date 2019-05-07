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Сексуальна гравець у покер показала апетитні форми: фото

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Сара Андервуд показала форми - фото 1
Сара Андервуд показала форми / instagram.com/saraunderwood

Популярна модель і гравець у покер Сара Андервуд потішила прихильників свіжими фото. Дівчина не соромиться хизуватись спокусливою фігурою.

35-річна американська фотомодель, актриса та професійний гравець у покер зачаровує своєю вродою не лише суперників, а й підписників її сторінки в соцмережі Instagram. За розкішною білявкою стежать понад 9 мільйонів осіб, і це не дивно, адже вона поєднує естетику власного тіла з красивими пейзажами і мандрами.

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Нещодавно Сара, у якої з почуття гумору все чудово, вирішила влаштувати опитування серед підписників. Красуня опублікувала фото у легкій червоній сукні, яка підкреслює апетитну фігуру білявки, а в описі запропонувала написати щось хороше про себе.

"Я почну я дуже чесна людина", – зізналась Андервуд, і з цим важко не посперечатись, адже дівчина за словом до кишені не лізе.

instagram.com/saraunderwood - фото 326283

А тим часом: Ця дівчинка висміяла найепічніші образи зірок

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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