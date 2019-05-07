Сексуальна гравець у покер показала апетитні форми: фото

Популярна модель і гравець у покер Сара Андервуд потішила прихильників свіжими фото. Дівчина не соромиться хизуватись спокусливою фігурою.

35-річна американська фотомодель, актриса та професійний гравець у покер зачаровує своєю вродою не лише суперників, а й підписників її сторінки в соцмережі Instagram. За розкішною білявкою стежать понад 9 мільйонів осіб, і це не дивно, адже вона поєднує естетику власного тіла з красивими пейзажами і мандрами.

І ще: Met Gala 2019: ефектні фото зірок, які вразили епатажними образами

Нещодавно Сара, у якої з почуття гумору все чудово, вирішила влаштувати опитування серед підписників. Красуня опублікувала фото у легкій червоній сукні, яка підкреслює апетитну фігуру білявки, а в описі запропонувала написати щось хороше про себе.

"Я почну – я дуже чесна людина", – зізналась Андервуд, і з цим важко не посперечатись, адже дівчина за словом до кишені не лізе.

А тим часом: Ця дівчинка висміяла найепічніші образи зірок