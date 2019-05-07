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Met Gala 2019: ефектні фото зірок, які вразили епатажними образами

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Сімейство Кардашян і Дженніфер Лопес на Met Gala 2019 - фото 1
Сімейство Кардашян і Дженніфер Лопес на Met Gala 2019 / gettyimages

У Нью-Йорку відбувся щорічний бал Met Gala 2019. На один вечір Інститут костюма Метрополітен-музею традиційно перетворився на яскраве та ефектне шоу за участі найпопулярніших голлівудських зірок. Дивіться, якими нарядами вражали знаменитості!

Бал Met Gala 2019 присвячений відкриттю виставки Camp: Notes on Fashion – одній із головних щорічних експозицій в світі моди, яка збирає знаменитостей, дизайнерів і меценатів.

Більше про моду: Ця дівчинка висміяла найепічніші образи зірок

Цьогоріч виставка, натхненна есе письменниці і філософа Сьюзан Зонтаг, відображає ексцентричну естетику високої моди. У своїй роботі Зонтаг зазначила: "Ці замітки присвячені Оскару Уайльду. Він писав: "Слід або бути твором мистецтва, або одягатися в твори мистецтва". Саме цим і зайнялися гості Met Gala 2019.

Головною героїнею червоної доріжки заходу вкотре стала Lady Gaga. Зірка підготувалася ґрунтовно і встигла за вечір змінити кілька нарядів.

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Леді Гага - фото 326236
Леді Гага
Леді Гага - фото 326239

Не менш епатажною стала Кетті Перрі в образі люстри, яка виглядала дуже ексцентрично.

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Katy Perry

Популярна блогерка та зірка американського реаліті Кім Кардашян не зрадила своєму стилю та продемонструвала максимум відвертості на червоній доріжці балу.

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Kim Kardashian

Співачка Дженніфер Лопес з'явилися на балу разом зі своєм коханим Алексом Родрігесом. Своїм нарядом зірка довела, що найкращі друзі жінок – це таки діаманти та сапфіри.

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Jennifer Lopez з коханим

Що може бути краще, ніж один Джаред Лето? Правильно, два Джареда Лето! Так подумав і сам оскароносний актор і музикант, з'явившись на Met Gala 2019 з точною силіконовою копією своєї власної голови в руках. Цю ідею в улюбленого бренду Gucci.

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Джаред Лето

Зірка серіалу "Гра престолів" Софі Тернер, яка нещодавно вийшла заміж, нарешті розпрощалася з образом Санси Старк. Ефектна блондинка чудово доповнювала свого чоловіка.

Софі Тернер з чоловіком - фото 326235
Софі Тернер з чоловіком

Модель Кара Делевінь вразила яскравим образом із чудернацьким головним убором.

Кара Делевінь - фото 326228
Кара Делевінь

Співачка Майлі Сайрус воз'єдналася із Ліамом Хемсфортом та вирішила підтримати тренд суконь дивної форми.

Miley Cyrus - фото 326231
Miley Cyrus
Майлі Сайрус і Ліам Хемсворт - фото 326234
Майлі Сайрус і Ліам Хемсворт

А от акторка Пенелопа Крус обрала доволі класичний наряд, який їй дуже личить.

Penélope Cruz - фото 326226
Penеlope Cruz

Дружина Бредлі Купера, модель Ірина Шейк також з'явилася у класичній сукні із глибоким декольте.

Ірина Шейк - фото 326229
Ірина Шейк

А от сестри-моделі Белла і Джіджі Хадід перетворилися на Інь-Янь.

Белла Хадід - фото 326232
Белла Хадід
Джіджі Хадід - фото 326240
Джіджі Хадід

Акторка Крістен Стюарт, на відміну від зіркових колег, обрала "чоловічий" стиль.

Крістен Стюарт - фото 326238
Крістен Стюарт

Усі фото: gettyimages

Образ якої зірки вразив вас найбільше? Пишіть у коментарях!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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