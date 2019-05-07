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Met Gala 2019: ефектні фото зірок, які вразили епатажними образами
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У Нью-Йорку відбувся щорічний бал Met Gala 2019. На один вечір Інститут костюма Метрополітен-музею традиційно перетворився на яскраве та ефектне шоу за участі найпопулярніших голлівудських зірок. Дивіться, якими нарядами вражали знаменитості!
Бал Met Gala 2019 присвячений відкриттю виставки Camp: Notes on Fashion – одній із головних щорічних експозицій в світі моди, яка збирає знаменитостей, дизайнерів і меценатів.
Більше про моду: Ця дівчинка висміяла найепічніші образи зірок
Цьогоріч виставка, натхненна есе письменниці і філософа Сьюзан Зонтаг, відображає ексцентричну естетику високої моди. У своїй роботі Зонтаг зазначила: "Ці замітки присвячені Оскару Уайльду. Він писав: "Слід або бути твором мистецтва, або одягатися в твори мистецтва". Саме цим і зайнялися гості Met Gala 2019.
Головною героїнею червоної доріжки заходу вкотре стала Lady Gaga. Зірка підготувалася ґрунтовно і встигла за вечір змінити кілька нарядів.
Не менш епатажною стала Кетті Перрі в образі люстри, яка виглядала дуже ексцентрично.
Популярна блогерка та зірка американського реаліті Кім Кардашян не зрадила своєму стилю та продемонструвала максимум відвертості на червоній доріжці балу.
Співачка Дженніфер Лопес з'явилися на балу разом зі своєм коханим Алексом Родрігесом. Своїм нарядом зірка довела, що найкращі друзі жінок – це таки діаманти та сапфіри.
Що може бути краще, ніж один Джаред Лето? Правильно, два Джареда Лето! Так подумав і сам оскароносний актор і музикант, з'явившись на Met Gala 2019 з точною силіконовою копією своєї власної голови в руках. Цю ідею в улюбленого бренду Gucci.
Зірка серіалу "Гра престолів" Софі Тернер, яка нещодавно вийшла заміж, нарешті розпрощалася з образом Санси Старк. Ефектна блондинка чудово доповнювала свого чоловіка.
Модель Кара Делевінь вразила яскравим образом із чудернацьким головним убором.
Співачка Майлі Сайрус воз'єдналася із Ліамом Хемсфортом та вирішила підтримати тренд суконь дивної форми.
А от акторка Пенелопа Крус обрала доволі класичний наряд, який їй дуже личить.
Дружина Бредлі Купера, модель Ірина Шейк також з'явилася у класичній сукні із глибоким декольте.
А от сестри-моделі Белла і Джіджі Хадід перетворилися на Інь-Янь.
Акторка Крістен Стюарт, на відміну від зіркових колег, обрала "чоловічий" стиль.
Усі фото: gettyimages
Образ якої зірки вразив вас найбільше? Пишіть у коментарях!
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