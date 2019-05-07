Met Gala 2019: ефектні фото зірок, які вразили епатажними образами

Сімейство Кардашян і Дженніфер Лопес на Met Gala 2019 / gettyimages

У Нью-Йорку відбувся щорічний бал Met Gala 2019. На один вечір Інститут костюма Метрополітен-музею традиційно перетворився на яскраве та ефектне шоу за участі найпопулярніших голлівудських зірок. Дивіться, якими нарядами вражали знаменитості!

Бал Met Gala 2019 присвячений відкриттю виставки Camp: Notes on Fashion – одній із головних щорічних експозицій в світі моди, яка збирає знаменитостей, дизайнерів і меценатів.

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Цьогоріч виставка, натхненна есе письменниці і філософа Сьюзан Зонтаг, відображає ексцентричну естетику високої моди. У своїй роботі Зонтаг зазначила: "Ці замітки присвячені Оскару Уайльду. Він писав: "Слід або бути твором мистецтва, або одягатися в твори мистецтва". Саме цим і зайнялися гості Met Gala 2019.

Головною героїнею червоної доріжки заходу вкотре стала Lady Gaga. Зірка підготувалася ґрунтовно і встигла за вечір змінити кілька нарядів.

Леді Гага

Не менш епатажною стала Кетті Перрі в образі люстри, яка виглядала дуже ексцентрично.

Katy Perry

Популярна блогерка та зірка американського реаліті Кім Кардашян не зрадила своєму стилю та продемонструвала максимум відвертості на червоній доріжці балу.

Kim Kardashian

Співачка Дженніфер Лопес з'явилися на балу разом зі своєм коханим Алексом Родрігесом. Своїм нарядом зірка довела, що найкращі друзі жінок – це таки діаманти та сапфіри.

Jennifer Lopez з коханим

Що може бути краще, ніж один Джаред Лето? Правильно, два Джареда Лето! Так подумав і сам оскароносний актор і музикант, з'явившись на Met Gala 2019 з точною силіконовою копією своєї власної голови в руках. Цю ідею в улюбленого бренду Gucci.

Джаред Лето

Зірка серіалу "Гра престолів" Софі Тернер, яка нещодавно вийшла заміж, нарешті розпрощалася з образом Санси Старк. Ефектна блондинка чудово доповнювала свого чоловіка.

Софі Тернер з чоловіком

Модель Кара Делевінь вразила яскравим образом із чудернацьким головним убором.

Кара Делевінь

Співачка Майлі Сайрус воз'єдналася із Ліамом Хемсфортом та вирішила підтримати тренд суконь дивної форми.

Miley Cyrus

Майлі Сайрус і Ліам Хемсворт

А от акторка Пенелопа Крус обрала доволі класичний наряд, який їй дуже личить.

Penеlope Cruz

Дружина Бредлі Купера, модель Ірина Шейк також з'явилася у класичній сукні із глибоким декольте.

Ірина Шейк

А от сестри-моделі Белла і Джіджі Хадід перетворилися на Інь-Янь.

Белла Хадід

Джіджі Хадід

Акторка Крістен Стюарт, на відміну від зіркових колег, обрала "чоловічий" стиль.

Крістен Стюарт

Усі фото: gettyimages

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