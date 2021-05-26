Сексуальна фітнес-модель з США Ана Чері розбурхала мережу пікантним відео з басейну

Відома американська фітоняшка і блогерка Ана Чері регулярно радує шанувальників відвертими кадрами зі свого життя. Цього разу модель влаштувала дівич-вечір в басейні і показала гаряче відео за участю своїх подруг.

Так, Ана Чері показала, як вона разом з подругами купалася в басейні. В Instagram вона опублікувала відео, як дівчата плавають на надувних матрацах у крихітних бікіні, демонструючи, як проходить їхній відпочинок.

І ще: Найгарячіша гравець світу у покер похизувалась формами в купальнику (18+)

Красуні освіжалися у воді після спекотної жари в пустельній місцевості і хизувалися своїми звабливими фігурами.

"Бажаю вам сонячного дня", – прокоментувала ролик Ана Чері.

Читайте також: Актор-трансгендер Елліот Пейдж вперше показав тіло після видалення грудей