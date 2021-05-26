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Сексуальна фітнес-модель з США Ана Чері розбурхала мережу пікантним відео з басейну
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Відома американська фітоняшка і блогерка Ана Чері регулярно радує шанувальників відвертими кадрами зі свого життя. Цього разу модель влаштувала дівич-вечір в басейні і показала гаряче відео за участю своїх подруг.
Так, Ана Чері показала, як вона разом з подругами купалася в басейні. В Instagram вона опублікувала відео, як дівчата плавають на надувних матрацах у крихітних бікіні, демонструючи, як проходить їхній відпочинок.
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Красуні освіжалися у воді після спекотної жари в пустельній місцевості і хизувалися своїми звабливими фігурами.
"Бажаю вам сонячного дня", – прокоментувала ролик Ана Чері.
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