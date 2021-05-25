Актор-трансгендер Елліот Пейдж вперше показав тіло після видалення грудей

Канадський актор, режисер і продюсер Елліот Пейдж поділився з шанувальниками знімком, на якому вперше продемонстрував своє тіло після зміни статі. Знаменитість зробив операцію мастектомію – видалення молочних залоз.

Так, Елліот Пейдж вперше після трансгендерного переходу опублікував в Instagram знімок, на якому показав своє тіло. У кадрі актор позував на камеру біля басейну в бордових шортах, кепці, сонцезахисних окулярах і з голим торсом. На тілі знаменитості чітко видніються шрами після мастектомії.

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"Перші транс-плавки", – написав у підписі до фото 34-річний Елліот Пейдж. Підписники похвалили зірку за сміливість і відмінну фізичну форму.

У грудні минулого року актриса Елен Пейдж, оголосила себе трансгендерним чоловіком Еліотом. Через кілька місяців Пейдж зробив операцію з видалення грудей. За словами актора, це сильно змінило його життя і він нарешті почувається в своєму тілі. Як зізнається чоловік, він з дитинства відчував себе хлопчиком, проте ніколи не знаходив розуміння у близьких людей.

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