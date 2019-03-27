Сексуальна Емілі Ратажковскі здивувала зміною зовнішності

Популярна модель Емілі Ратажковскі викликала шквал обговорення у фанатів, адже вирішила приміряти образ техаської білявки. Звісно ж, не обійшлось і без звабливого вбрання.

27-річна американська акторка та модель Емілі Ратажковскі добре знає, чого потребують її фанати. Тому дівчина веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї більш 22 як млн підписників. Там Емілі ділиться кадрами зі зйомок для різних брендів, а також просто буденними і нескромними світлинами.

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Нещодавно Ратажковскі змусила прихильників хвилюватись, адже опублікувала серію фото у сяючому топі, який підкреслює бюст, а також міні-спідниці та шкіряному пальто, додавши ковбойські черевики і капелюх. Звісно ж, особливою родзинкою стали біляві локони, через які фанати не одразу впізнали модель. Саме такою її могли помітити нещодавно у Техасі.

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