Естетика тіла: Тіна Кароль з розкішним декольте

Популярна українська співачка Тіна Кароль викликала захват у шанувальників кадрами з нової зйомки. Зірка постала у ретро-образі з ефектним декольте. Справжня красуня!

Співачка та суддя шоу "Голос країни" Тіна Кароль не збирається поступатись молодим талантам за популярністю та трендовістю. У найніжнішої зірки українського шоу-бізнесу є персональний профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 844 тисячі підписників.

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Нещодавно у Тіни з'явились кадри з нової зйомки у відомого фотографа Антона Кулаковського, який співпрацює з модними глянцями. Кароль у ретро-образі з розкішним декольте зачарувала фанатів, які одразу ж засипали її компліментами про форми, ключиці та естетику тіла.

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