Пікантні знімки зірки Месників злили в мережу

У мережу потрапили особисті фотографії актриси Елізабет Олсен, яка зіграла в "Месниках" Багряну відьму. Фото публікує Telegram-канал Super.

Цікаво, що зірка вже не вперше стає жертвою недоброзичливців. Судячи з усього, актриса любить побалувати невідомих адресатів інтимними знімками.

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На нових фото, які опинилися в руках невідомих користувачів мережі, Олсен відображена в напівпрозорій спідній білизні. Актриса також зробила кілька селфі в дзеркалі у повний зріст.

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