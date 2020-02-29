Сексуальна Емілі Ратажковскі роздяглась в Instagram

Відома модель Емілі Ратажковскі не припиняє тішити прихильників пікантними кадрами. Цього разу одна із найзвабливіших жінок світу похизувалась формами у спідньому.

28-річна популярна модель та акторка Емілі Ратажковскі активно працює над власними проєктами і профілем в соцмережі Instagram, де у неї понад 25 мільйонів підписників. А все тому, що дівчина не має комплексів щодо своєї фігури та не захоплюється фотошопом. Майже щодня вона ділиться свіжими кадрами зі свого життя: від зйомок до звичайних буднів. А вишенькою є відверті знімки моделі.

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Недавня Історія в профілі Емілі це лише підтверджує, адже на фото красуня позує без макіяжу і лише у білизні. Не дивно, що красуня рекламує на собі власний бренд спіднього та купальників.

instagram.com/emrata

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