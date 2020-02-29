Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус 8 березня

Сексуальна Емілі Ратажковскі роздяглась в Instagram

  • 28
Ратажковскі у спідньому - фото 1
Ратажковскі у спідньому

Відома модель Емілі Ратажковскі не припиняє тішити прихильників пікантними кадрами. Цього разу одна із найзвабливіших жінок світу похизувалась формами у спідньому.

28-річна популярна модель та акторка Емілі Ратажковскі активно працює над власними проєктами і профілем в соцмережі Instagram, де у неї понад 25 мільйонів підписників. А все тому, що дівчина не має комплексів щодо своєї фігури та не захоплюється фотошопом. Майже щодня вона ділиться свіжими кадрами зі свого життя: від зйомок до звичайних буднів. А вишенькою є відверті знімки моделі.

І ще: Розкішна Демі Роуз похизувалась апетитним бюстом (гарячі фото)

Недавня Історія в профілі Емілі це лише підтверджує, адже на фото красуня позує без макіяжу і лише у білизні. Не дивно, що красуня рекламує на собі власний бренд спіднього та купальників.

instagram.com/emrata - фото 389270
instagram.com/emrata

Читайте також: Як змінилася всесвітньо відома українська модель Аліна Байкова: фото 18+

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Реакція іноземців на пісню GO-A – Соловей: добірка відеооглядів
  • 25 лютого, 16:10
  • 6463
Привітання з 8 березня 2020: найкращі побажання жінкам українською
  • 26 лютого, 17:02
  • 198562
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2131727
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз