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Сексуальна Емілі Ратажковскі покрасувалася голими сідницями: гарячі знімки

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Емілі Ратажковскі - фото 1
Емілі Ратажковскі / instagram

Американська супермодель, зірка оголених Instagram-фотосесій Емілі Ратажковскі, розбурхала мережу пікантним фото. Красуня опублікувала на своїй сторінці знімок, який був зроблений в рамках рекламної кампанії газованого напою Drinkbabe.

На знімку засмагла Емілі Ратажковскі позувала у відвертому купальнику з величезним макетом банки цього напою. Вона стояла спиною до об'єктива, продемонструвавши пружні сідниці і стрункі ноги.

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"Як шеф-кухар Drinkbabe, я рекомендую робити цей напій вашим улюбленим на все літо 2019", – прокоментувала модель кадр. Шанувальники звернули увагу, що в цьому образі манекенниця доповнила образ стильним годинником. У коментарях навіть припустили, що це Rolex.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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