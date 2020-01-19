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Сексуальна Емілі Ратажковскі показала пікантні фото зі зйомок

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Емілі Ратажковскі в бікіні - фото 1
Емілі Ратажковскі в бікіні

Популярна модель Емілі Ратажковскі потішила прихильників кадрами зі зйомок у білизні. На них можна побачити не лише ефектну фігуру моделі, а й новинки від її бренду купальників. Тут спекотно!

28-річна модель, акторка та бізнесвумен Емілі Ратажковскі встигає не тільки займатись величезною кількістю проєктів, а й вести профіль в соцмережі Instagram. Там за красунею стежать понад 25 мільйонів користувачів, адже вона регулярно ділиться моментами зі свого життя. Не варто забувати і про те, що Емілі не соромиться демонструвати свою розкішну фігуру.

І ще: Модель прогулялася без білизни у саморобному топі із фольги: відверті фото

Це підтверджує і недавній допис зірки зі світлинами зі зйомки для її власного бренду купальників inamorata.Важко не помітити звабливі форми Ратажковскі:

Сексуальна Емілі Ратажковскі показала пікантні фото зі зйомок - фото 380635

Джерело фото: instagram.com/emrata

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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