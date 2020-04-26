Сексуальна Емілі Ратажковскі похизувалась формами в купальниках (фото)

Відома модель Емілі Ратажковскі навіть на карантині тішить шанувальників пікантними фото. Цього разу в хід пішли кадри зі зйомок в купальниках її власного бренду.

28-річна модель, акторка та бізнесвумен Емілі Ратажковскі встигає не тільки займатись величезною кількістю проєктів, а й вести профіль в соцмережі Instagram. Там за красунею стежать понад 26 мільйонів користувачів, адже вона регулярно ділиться моментами зі свого життя. Не варто забувати і про те, що Емілі не соромиться демонструвати свою розкішну фігуру.

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Навіть карантин не став причиною для того, щоб зірка припиняла ділитись з фанатами своїми буднями. До того ж, вона вирішила нагадати про власний бренд купальників, який вдало прорекламувала на собі. Хто сказав, що літо скасовується?

Джерело фото: instagram.com/emrata

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