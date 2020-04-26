54-річна Елізабет Херлі вразила спокусливою фігурою (фото)

Відома модель Елізабет Херлі не припиняє дивувати своїм розкішним виглядом. Зірка точно знає секрет молодості!

54-річна англійська модель, акторка та бізнесвумен Елізабет Херлі встигає не лише зніматись у фільмах, прикрашати модні бренди та займатись власними проєктами, а й веде акаунт в соцмережі Instagram. Там за красунею стежать понад 1,5 млн користувачів. Зірка обожнює ділитись кадрами зі своїх буднів, а також доволі спокусливими знімками з мінімальною кількістю одягу.

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Хоч зараз Ліз і дотримується правил самоізоляції, однак це не заважає їй ділитись сонячними фото в купальнику. Важко повірити, що Херлі влітку виповниться 55 років, адже виглядає вона дуже молодо!

instagram.com/elizabethhurley1

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