Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Кріпосна Привітання

Цю дівчину називають двійником Белли Хадід: схожі?

  • 19
Анастасія Арабчікова - фото 1
Анастасія Арабчікова / instagram

Користувачі Instagram цікавляться дівчиною, дуже схожою на модель Беллу Хадід. Красуні й справді дуже схожі.

У багатьох знаменитостей є "двійники". Фанати вже встигли оцінити близнюків Меган Маркл, Ріанни, Деніела Редкліффа та інших.

І ще: Сексуальна Белла Хадід розбурхала мережу голими грудьми (18+)

Нещодавно такий двійник з'явився й у Белли Хадід. Дівчиною, дуже схожою на 22-річну модель, виявилася Анастасія Арабчікова, стиліст і засновник бренду сумок your.reticule.

Якщо подивитися на фотографії Анастасії в Instagram, то стане очевидним, що вона дійсно дуже схожа на Беллу. Подібність багато користувачів вважають просто вражаючою, особливо після того, як Хадід висвітлила волосся. Образ зірка змінила нещодавно. Арабчікова ставиться до подібності зі знаменитістю дуже спокійно. Вона займається улюбленою справою і активно просуває свій бренд. Очевидно, що тепер, коли її зовнішність стала такою популярною, її популярність також різко зросте.

Читайте також: Реальні фото Белли Хадід у купальнику розбурхали мережу

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
10 дурних запитань, які варто поставити вчителю
  • 18 вересня, 16:21
  • 1167
ТОП-5 гаджетів для подорожі, які полегшать вам мандрівку
  • 17 вересня, 12:15
  • 1116
ТЕСТ: Вгадай відомих акторів, яких не впізнати у гримі!
  • 16 вересня, 13:00
  • 721
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз