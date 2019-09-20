Цю дівчину називають двійником Белли Хадід: схожі?

Користувачі Instagram цікавляться дівчиною, дуже схожою на модель Беллу Хадід. Красуні й справді дуже схожі.

У багатьох знаменитостей є "двійники". Фанати вже встигли оцінити близнюків Меган Маркл, Ріанни, Деніела Редкліффа та інших.

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Нещодавно такий двійник з'явився й у Белли Хадід. Дівчиною, дуже схожою на 22-річну модель, виявилася Анастасія Арабчікова, стиліст і засновник бренду сумок your.reticule.

Якщо подивитися на фотографії Анастасії в Instagram, то стане очевидним, що вона дійсно дуже схожа на Беллу. Подібність багато користувачів вважають просто вражаючою, особливо після того, як Хадід висвітлила волосся. Образ зірка змінила нещодавно. Арабчікова ставиться до подібності зі знаменитістю дуже спокійно. Вона займається улюбленою справою і активно просуває свій бренд. Очевидно, що тепер, коли її зовнішність стала такою популярною, її популярність також різко зросте.

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