Белла Хадід розбурхала мережу пікантним відео

Популярна модель Белла Хадід потішила фанатів спокусливим записом у білизні. Ця дівчина знає, як привернути до себе увагу!

23-річна американська модель Белла Хадід активно працює над власною кар'єрою, але знаходить час і для свого профілю в соцмережі Instagram, де у неї понад 27,5 млн підписників. І це зовсім не дивно, адже дівчина не має комплексів щодо своєї фігури та із радістю ділиться з шанувальниками майже всім, що трапляється у її житті.

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Нещодавно Белла вирішила похизуватись своєю фігурою у коротенькому відео. На ньому красуня позує у білизні та топі, які підкреслюють її стрункі форми. Не дивно, що за лічені години ролик зібрав понад 2 млн переглядів.

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