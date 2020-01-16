Неймар закрутив роман з відомою моделлю: гарячі фото красуні

Нападник Парі Сен-Жермен і збірної Бразилії Неймар зустрічається з 21-річною російською instagram-моделлю Катериною Сафаровою.

Неймар таємно зустрічається з Катериною Сафаровою.

І ще: Зінченко з Владою Седан відвідали найромантичніше місце на Землі

"Знаю, що вона була з Неєм якийсь час. Вони прикидалися на людях, що просто друзі, але всі знали, що у них інтрижка. Катя навіть прилітала на один з днів народження Неймара у Париж. Постила декілька фотографій з ним, Ней коментував їх і, здається, дівчина навіть була на кількох матчах ПСЖ. Сафарова любить бути в центрі уваги. Мільйон разів тусувався з нею в Барселоні, у нас кілька спільних друзів. Катерина завжди ходить в нічні клуби, де повно знаменитостей. Вона любить, коли на неї дивляться. Сам купу разів бачив її в компанії відомих людей та футболістів", – повідомило джерело.

Читайте також: Дружина ексдинамівця Морозюка зганьбила Роналду на весь світ