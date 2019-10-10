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Сексуальна Демі Роуз зваблює фанатів у сіточці на голе тіло (18+)

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Демі Роуз роздяглась в мережі - фото 1
Демі Роуз роздяглась в мережі / instagram.com/demirosemawby

Популярна модель Демі Роуз не припиняє тішити публіку пікантними кадрами. Цього разу красуня похизувалась формами лише у сіточці та крихітних стрінгах.

25-річна британська фотомодель та блогерка Демі Роуз часто доволі сильно відрізняється від своїх колег по цеху, адже має ефектні форми зі зростом всього у 157 см. Однак це не заважає їй підкорювати все більше сердець та постійно збільшувати аудиторію своїх підписників. Сьогодні за Демі стежать понад 10 мільйонів користувачів в соцмережі Instagram.

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І це не дивно, адже юна британська версія Кім Кардашян зовсім не соромиться своєї фігури та часто ділиться доволі пікантними знімками. Це підтверджує і недавній пост моделі з світлинами, на яких вона позує топлес, прикриваючись лише сітчастою сукнею Тут справді спекотно!

Сексуальна Демі Роуз зваблює фанатів у сіточці на голе тіло (18+) - фото 360724

Сексуальна Демі Роуз зваблює фанатів у сіточці на голе тіло (18+) - фото 360725

Сексуальна Демі Роуз зваблює фанатів у сіточці на голе тіло (18+) - фото 360726

Джерело всіх фото: instagram.com/demirosemawby

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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