Сексуальна Демі Роуз зваблює фанатів у сіточці на голе тіло (18+)

Популярна модель Демі Роуз не припиняє тішити публіку пікантними кадрами. Цього разу красуня похизувалась формами лише у сіточці та крихітних стрінгах.

25-річна британська фотомодель та блогерка Демі Роуз часто доволі сильно відрізняється від своїх колег по цеху, адже має ефектні форми зі зростом всього у 157 см. Однак це не заважає їй підкорювати все більше сердець та постійно збільшувати аудиторію своїх підписників. Сьогодні за Демі стежать понад 10 мільйонів користувачів в соцмережі Instagram.

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І це не дивно, адже юна британська версія Кім Кардашян зовсім не соромиться своєї фігури та часто ділиться доволі пікантними знімками. Це підтверджує і недавній пост моделі з світлинами, на яких вона позує топлес, прикриваючись лише сітчастою сукнею Тут справді спекотно!

Джерело всіх фото: instagram.com/demirosemawby

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