Ангел Victoria's Secret показала спекотну фігуру у новій зйомці

Популярна модель Кендіс Свейнпол потішила прихильників ефектними фото у бікіні у Кендії. Лише дика природа та розкішна модель - тут справді спекотно!

30-річна південноафриканська модель та ангел Victoria's Secret Кендіс Свейнпол займається не лише великою кількістю проєктів, а й веде сторінку в соцмережі Instagram, де у неї понад 13 мільйонів підписників. Білявка з чарівною усмішкою та ідеальними формами часто тішить прихильників свіжими знімками з фотосесій, світських заходів та своїх звичайних буднів.

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Нещодавно Кендіс поділилась ефектними світлинами зі зйомки у Національному парку Масаї-Мара в Кенії, де позує у купальниках власного бренду TropicofC. Кадри викликали справжній захват у підписників, і це не дивно. Зацініть!

Джерело всіх фото: instagram.com/angelcandices

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