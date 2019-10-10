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Ніколь Кідман у прозорій сукні розповіла про Велику маленьку брехню

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Ніколь Кідман вразила формами у прозорій сукні - фото 1
Ніколь Кідман вразила формами у прозорій сукні / instagram.com/nicolekidman

Відома акторка Ніколь Кідман стала зіркою нового номера популярного глянцю, для якого знялась у розкішній фотосесії та розповіла про продовження серіалу "Велика маленька брехня". Це варто побачити.

52-річна Ніколь Кідман нещодавно нагадала шанувальникам про те, що можна виглядати сексуально та вишукано у будь-якому віці. На своїй сторінці в соцмережі Instagram зірка показала перші кадри для нового номера журналу Elle, якому також дала інтерв'ю.

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Прозорі сукні та стримані костюми лише підкреслили вроду та фігуру Кідман у жовтневому спецвипуску, який отримав назву "Жінки Голлівуду". Білявка, яка виконала одну з ключових ролей у популярному серіалі "Велика маленька брехня", розповіла, чи варто очікувати на новий сезон.

Ніколь Кідман у прозорій сукні розповіла про Велику маленьку брехню - фото 360705

"Всі запитують, чи буде третій сезон. І ми всі відповідаємо: "Просто дайте нам секунду на роздуми", Звісно ж, ми б хотіли зробити третій сезон, адже нам дуже подобається працювати разом та проводити час зі своїми друзями, створюючи такий неймовірний проєкт", - поділилась вона. Також зірка згадала і свій новий фільм "Сенсація" (Bombshell), який розповідає про реальні події про домагання на відомому каналі Fox News. Кідман наголосила, що стрічка зосереджена саме на домаганні та ставленні до жінок, а не просто на історії з медіа.

Ніколь Кідман у прозорій сукні розповіла про Велику маленьку брехню - фото 360704

Ніколь Кідман у прозорій сукні розповіла про Велику маленьку брехню - фото 360706

Ніколь Кідман у прозорій сукні розповіла про Велику маленьку брехню - фото 360707

Джерело всіх фото: instagram.com/nicolekidman

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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