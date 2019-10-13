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Сексуальна Демі Роуз розбурхала мережу фото в купальнику

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Демі Роуз показала фанатам груди - фото 1
Демі Роуз показала фанатам груди / instagram.com/demirosemawby

Відома модель Демі Роуз знову привернула увагу мережі до своїх ефектних форм. Британська версія Кім Кардашян, як звуть її фанати, похизувалась фігурою у крихітному купальнику.

25-річна британська блогерка та фотомодель Демі Роуз зі зростом у 157 см має доволі видатні форми та тендітну талію. Тому не дивно, що за красунею в соцмережі Instagram стежать понад 10 мільйонів користувачів, а ще називають її юною англійською Кім Кардашян.

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На профілі дівчина ділиться майже всім, що трапляється в її житті: від зйомок до звичайних буднів. нещодавно Демі показала, що у неї продовжується літо, адже показала сонячні фото у купальнику біля басейну. Важко не помітити звабливу фігуру моделі.

Сексуальна Демі Роуз розбурхала мережу фото в купальнику - фото 361351

Сексуальна Демі Роуз розбурхала мережу фото в купальнику - фото 361352

Джерело фото: instagram.com/demirosemawby

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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