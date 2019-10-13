Ангел Victoria's Secret зваблює фанатів у бікіні і без: гарячі фото

Популярна модель Лаіс Рібейро потішила шанувальників спекотними знімками у купальнику та без нього. Дівчина з ангельською зовнішністю чудово виглядає завжди.

29-річна бразильська топмодель Лаіс Рібейро активно веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 2 мільйони підписників. І це не дивно, адже красуня з чарівною усмішкою та ефектним тілом не соромиться ділитись яскравими фото зі зйомок, звичайних буднів та світських заходів.

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Нещодавно Лаіс вирішила нагадати, що потрібно тримати себе у формі не лише влітку, а й увесь рік. Тому дівчина опублікувала звабливі кадри у бікіні і без одягу.

Джерело всіх фото: instagram.com/laisribeiro

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