Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Новорічні свята Нацвідбір на Євробачення

Сексуальна Демі Роуз розбурхала фанатів майже голою зйомкою: 18+

  • 194
Демі Роуз роздяглась в мережі - фото 1
Демі Роуз роздяглась в мережі / instagram.com/demirose

Відома модель Демі Роуз продовжує тішити прихильників яскравими фотосесіями. Цього разу красуня похизувалась розкішною фігурою лише у прозорій сукні на голе тіло. Нічого зайвого!

26-річна британська фотомодель та блогерка Демі Роуз активно веде свій профіль у соцмережі Інстаграм, де має справжню армію прихильників у вигляді майже 19 мільйонів підписників. Хоч красуня й відрізняється за фігурою від представниць модельного бізнесу, але регулярно отримує компліменти щодо своїх розкішних форм. Через це дівчину звикли порівнювати з Кім Кардашян та навіть Селеною Гомес завдяки магнетичній вроді.

І ще: Занадто сексуальна для спортзалу: модель заінтригувала новими фото 18+

Зараз дівчина продовжує відпочивати в Іспанії на острові Ібіса, тому не дивно, що кадрів у крихітних купальниках та без них більшає. Особливої уваги заслуговує зйомка, для якої Демі постала біля скель лише у прозорій чорній сукні без спіднього. Фанати одразу ж засипали красуню компліментами та лайками, захоплюючись відвагою для такого образу.

Сексуальна Демі Роуз розбурхала фанатів майже голою зйомкою: 18+ - фото 493886

Сексуальна Демі Роуз розбурхала фанатів майже голою зйомкою: 18+ - фото 493887

Сексуальна Демі Роуз розбурхала фанатів майже голою зйомкою: 18+ - фото 493888

Сексуальна Демі Роуз розбурхала фанатів майже голою зйомкою: 18+ - фото 493889

Сексуальна Демі Роуз розбурхала фанатів майже голою зйомкою: 18+ - фото 493890

Джерело фото: instagram.com/demirose

Читайте також: Дивна, але екзотична: як змінювалася актриса Віра Фарміга – фото 18+

пропозиції партнерів
Новини