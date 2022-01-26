Сексуальна Демі Роуз розбурхала фанатів майже голою зйомкою: 18+

Відома модель Демі Роуз продовжує тішити прихильників яскравими фотосесіями. Цього разу красуня похизувалась розкішною фігурою лише у прозорій сукні на голе тіло. Нічого зайвого!

26-річна британська фотомодель та блогерка Демі Роуз активно веде свій профіль у соцмережі Інстаграм, де має справжню армію прихильників у вигляді майже 19 мільйонів підписників. Хоч красуня й відрізняється за фігурою від представниць модельного бізнесу, але регулярно отримує компліменти щодо своїх розкішних форм. Через це дівчину звикли порівнювати з Кім Кардашян та навіть Селеною Гомес завдяки магнетичній вроді.

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Зараз дівчина продовжує відпочивати в Іспанії на острові Ібіса, тому не дивно, що кадрів у крихітних купальниках та без них більшає. Особливої уваги заслуговує зйомка, для якої Демі постала біля скель лише у прозорій чорній сукні без спіднього. Фанати одразу ж засипали красуню компліментами та лайками, захоплюючись відвагою для такого образу.

Джерело фото: instagram.com/demirose

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