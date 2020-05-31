Дівчина тижня: гаряча стриптизерка та порноактриса Ельза Джин, яка зводить з розуму (18+)

Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про найсексуальніших дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Ельза Джин, – 24-річна спокуслива зірка порно та розкута стриптизерка, яка не дає спокою чоловікам своїми відвертими кадрами.

Цій гарячій штучці всього 24, а вона вже встигла знятися в п'яти сотнях фільмів для дорослих. Без найменшого сумніву заявляємо, що сьогоднішня наша героїня підкорить тебе. Адже Ельза Джин – одна з найпопулярніших актрис в індустрії фільмів для дорослих. Дівчина почала зніматися в порно після цілком звичної професії – красуня вчилася на медсестру і працювала стриптизеркою.

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Але як тільки Ельзі виповнилося 18, панночка тут же кинула навчання і з головою поринула в роботу – юна актриса швидко завоювала свою нішу в порноіндустрії (її амплуа в більшості фільмів – школярка з бантиками, але буває вона і вчителькою).

У своїх інтерв'ю порнозірка стверджує, що дивилася еротичні фільми завжди і мріяла стати актрисою цього жанру. Ну а псевдонім вона взяла собі в честь Ельзи з мультфільму "Холодне серце". Проте менше слів, адже ми підготували для тебе найспекотнішу добірку спокусливих фото акторки фільмів для дорослих. Насолоджуйся:

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