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Сексуальна Алессандра Аброзіо розбурхала фотосесією топлес (18+)

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Амброзіо знялась топлес - фото 1
Амброзіо знялась топлес / instagram.com/alessandraambrosio

Популярна модель Алессандра Амброзіо знову опинилась у центрі уваги мережі, а все через пікантну зйомку топлес. Тут спекотно!

39-річна бразильська модель Алессандра Амброзіо хоч і розпрощалась з ангельськими крилами бренду Victoria's Secret, але не припинила працювати над власною кар'єрою. Красуня активно займається різноманітними проєктами та бере участь у зйомках, адже виглядає не менш розкішно, аніж її юні колеги. До того ж, Алессандра веде сторінку в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 10 мільйонів підписників.

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Тут зірка ділиться кадрами з фотосесій, від яких важко відвести погляд. Це підтверджують і свіжі дописи Амброзіо, на яких вона позує топлес. Ця дівчина точно знає секрет ідеальної фігури увесь рік!

Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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