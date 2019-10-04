Наталі Портман похвалилася шикарною фігурою в червоній сукні

Попри проливний дощ і холодний вітер, актриса Наталі Портман вибрала для своєї появи на телебаченні яскраво-червоне міні-плаття.

Голлівудська актриса Наталі Портман продовжує промо-тур фільму режисера Ноя Хоулі Бліда синя точка (Lucy in the Sky), в якому зіграла головну роль.

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38-річна кінозірка стала гостею шоу Доброго ранку, Америка в Нью-Йорку і потрапила в об'єктиви папараці під час свого візиту в студію телешоу. На нових знімках, опублікованих в мережі, Портман зображена в яскравому образі. Всупереч проливному дощу і холодному вітру, актриса вибрала для своєї появи на телебаченні яскраво-червоне міні-плаття від Miu Miu і літні босоніжки від Stuart Weitzman.

Відзначимо, в новій драмі Портман виконала роль астронавта Люсі, яка повертається на Землю після довгого перебування на орбіті, після чого у неї зав'язується роман з колегою. Через це вона починає втрачати зв'язок зі своєю сім'єю.

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