На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Наталі Портман похвалилася шикарною фігурою в червоній сукні
-
- 28
Попри проливний дощ і холодний вітер, актриса Наталі Портман вибрала для своєї появи на телебаченні яскраво-червоне міні-плаття.
Голлівудська актриса Наталі Портман продовжує промо-тур фільму режисера Ноя Хоулі Бліда синя точка (Lucy in the Sky), в якому зіграла головну роль.
І ще: Єва Лонгорія захопила фігурою у леопардовій мініспідниці
38-річна кінозірка стала гостею шоу Доброго ранку, Америка в Нью-Йорку і потрапила в об'єктиви папараці під час свого візиту в студію телешоу. На нових знімках, опублікованих в мережі, Портман зображена в яскравому образі. Всупереч проливному дощу і холодному вітру, актриса вибрала для своєї появи на телебаченні яскраво-червоне міні-плаття від Miu Miu і літні босоніжки від Stuart Weitzman.
Відзначимо, в новій драмі Портман виконала роль астронавта Люсі, яка повертається на Землю після довгого перебування на орбіті, після чого у неї зав'язується роман з колегою. Через це вона починає втрачати зв'язок зі своєю сім'єю.
Читайте також: Анджеліна Джолі спокусливо оголила спину у шикарній сукні
-
21:50Художниця перетворює кімнату дочки на справжній Гогвортс
-
21:42Творці Зоряних війн представили нового персонажа: він вам сподобається
-
21:32Попит на iPhone 11 перевершив усі прогнози компанії
-
21:21Наталі Портман похвалилася шикарною фігурою в червоній сукні
-
21:115 жовтня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
20:54Просто змішайте кефір зі сметаною: результат вразить усіх
-
20:4510 звичок іспанців, які роблять їх щасливими
-
20:20Паралізований пацієнт зміг вперше пройти в екзоскелеті: відео
-
20:14Audi планує випустити нове електричне купе на платформі від Porsche
-
19:51Як татуювання покращують наше здоров'я
-
19:41Виявлено нову вразливість в Android: які смартфони під загрозою
-
19:24У мережі знайшли кумедного пса з "людським обличчям"
-
19:12Сімпсони передбачили промову Грети Тунберг ще у 2007 році: відео
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
18:54Джокер 2019: у кінотеатрах США попередили батьків щодо нового фільму
-
18:42Картину Бенксі з мавпами-депутатами продали за рекордну суму
-
18:30Red Dead Redemption 2 з'явиться на ПК: стала відома дата виходу
-
18:22Михайличенко прокоментував не найвдалішу гру Динамо проти Лугано
-
18:14У Великобританії з'явилися окремі доріжки для залежних від смартфонів
-
18:10Гороскоп на 5 жовтня 2019: Козерогам і Тельцям варто зважитися на виправданий ризик
-
17:51Фільми, які гидко дивитися, а кинути – шкода (18+)
-
17:41Інсайдери назвали дату презентації Samsung Galaxy S11
-
17:22Дуа Ліпа вразила кардинальною зміною іміджу
-
17:13Ці жінки схильні імітувати оргазм
-
20:4510 звичок іспанців, які роблять їх щасливими
-
18:30Red Dead Redemption 2 з'явиться на ПК: стала відома дата виходу
-
16:36Модель з Одеси вперше прокоментувала дивний дзвінок Іллі Киви
-
12:10ТЕСТ: Перевір, чи правильно ти вимовляєш назви відомих брендів
-
11:39Осінній ранок у Карпатах: приголомшливі фото гір, які надихнуть вас на подорож
-
07:135 продуктів, які зупинять старіння вашої шкіри
- 03 жовтня
-
22:553 неочевидні ознаки того, що з вашими стосунками щось не так
-
21:30ЛУГАНО – ДИНАМО: дивитись онлайн трансляцію матчу Ліги Європи
-
19:15Як встигати більше, витрачаючи менше часу: найкращі поради
-
17:05Ідеальний подарунок на День вчителя: 5 книг, які сподобаються педагогам
-
15:25Еволюція Джокера у кіно: хто з акторів найкраще втілив роль лиходія
-
12:10ТЕСТ: Вгадай відомий фільм за поцілунком
-
12:00Куди піти у Києві: 7 подій жовтня, які не можна пропустити
-
10:52Пікантний фінал розмови прямо в Раді: як виглядає красуня, з якою спілкувався Кива
-
07:17Погода в Україні 3 жовтня: на заході похолодання і грози
- 02 жовтня
-
21:55Незвичайні види сексу, які однозначно слід спробувати
-
18:11Як Том Круз гостював у Львові і куди він вирушить далі: фото
-
16:2110 дурних запитань фітнес-тренеру: все, що вас цікавило
-
14:45Volkswagen завдав збитків Радіо МАКСИМУМ: деталі справи
-
12:00ТЕСТ: Яку пісню MELOVIN присвятив саме тобі
-
07:16Погода в Україні 2 жовтня: прогноз на останній теплий день
- 01 жовтня
-
22:17Жінки люблять вухами: які слова їх збуджують
-
21:29Аталанта – Шахтар: відео голів та огляд матчу ЛЧ 1 жовтня 2019
-
18:00Яка українська пісня була найпопулярнішою в рік твого народження
-
14:14Не забувайте вмикати фари! З 1 жовтня поліція почне штрафувати водіїв