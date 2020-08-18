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Модель Victoria's Secret Сара Сампайо розбурхала спекотними фото на відпочинку

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Модель Victoria's Secret Сара Сампайо розбурхала спекотними фото на відпочинку - фото 1

Популярна модель Сара Сампайо обожнює ділитись з фанатами яскравими фото свого реального життя, а недавні знімки красуні в купальнику викликали шквал компліментів. Зацініть!

29-річна португальська модель Сара Сампайо активно працює над своєю кар'єрою, тому часто з'являється на обкладинках модних видань, світських заходах та зйомках для брендів. До того ж дівчина веде акаунт в соцмережі Instagram. Там за красунею стежать більш як 7 мільйонів підписників.

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Зараз у Сари відпустка у рідній країні, тож сонячних фото на пляжі відчутно побільшало. Також красуня одна з небагатьох моделей, яка не любить користуватись фоторедакторами та не соромиться демонструвати свою фігуру без прикрас.

Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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