На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Сексуальна Демі Роуз показала фанатам розкішні форми (18+)
-
- 38
Відома інтернет-модель Демі Роуз знову опинилась у центрі уваги мережі через свою ефектну фігуру. Англійська версія Кім Кардашян знає, чого хочуть її фанати.
25-річна британська фотомодель та блогерка Демі Роуз є доволі нетиповою моделлю, адже вона її зріст всього 157 см, однак це компенсує розкішний бюст та тонка талія. Тому не дивно, що за англійською версією Кім Кардашян стежать понад 11 мільйонів підписників в соцмережі Instagram.
І ще: Белла Хадід показала розкішний бюст у прозорому топі (18+)
До того ж, Демі обожнює робити пікантні фото без одягу, що підтверджує її недавній пост на пляжі. На світлині можна побачити, як дівчина топлес лежить у басейні у променях сонця. Як відзначила вона у коментарі, "це лише міраж", але він вже встиг зібрати понад 240 тисяч лайків.
І навіть сукні на Роуз виглядають дуже спекотно:
Джерело фото: instagram.com/demirosemawby
Читайте також: : Зозібіні Тунзі – Міс Всесвіт 2019: добірка гарячих фото представниці ПАР
-
13:31Розповіді про незручні моменти роблять людей креативнішими: цікаве дослідження
-
13:15Люди цих знаків Зодіаку найталановитіші з усіх
-
12:50Українські конструктори показали проєкт бази на Місяці
-
12:28Спокуслива українка виставила свою цноту на аукціон: пікантні фото
-
12:08Сексуальна Демі Роуз показала фанатам розкішні форми (18+)
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
11:59На сервісі Steam з'явився трейлер гри-симулятора п'яного Санта-Клауса: відео
-
11:34Типовий Нью-Йорк: відео з метро в Брукліні підкорило мережу
-
11:19Користувачі мережі висміяли інсталяцію з бананом і скотчем у кумедних мемах
-
10:52Тіна Кароль засвітила пишні груди і пружний прес на пікантному фото
-
10:41ONUKA – Zenit: дивіться магічний кліп про різдвяний вертеп в Україні
-
10:30Кіт привітався з людиною і став зіркою мережі (відео)
-
10:22У мережі показали єдиний у своєму роді раритетний спорткар BMW
-
09:57Android втратить головну перевагу перед iPhone
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
09:37Белла Хадід показала розкішний бюст у прозорому топі (18+)
-
09:15Пікап Cybertruck вперше помітили на дорогах Лос-Анджелеса: Маск приїхав у ресторан (фото)
-
08:54Рятувальники дали поради, як уникнути пожежі вдома
-
08:30Зозібіні Тунзі – Міс Всесвіт 2019: добірка гарячих фото представниці ПАР
-
08:22Диво-жінка 1984: дивіться перший трейлер фільму з Галь Гадот
-
07:59Леся Нікітюк вразила шанувальників дивним сніданком у Китаї: фотофакт
-
07:334 правила харчування довгожителів
-
07:16Погода в Україні 9 грудня: прогноз на сьогодні по містах
- 08 грудня
-
21:55Унікальний Aston Martin виставили на продаж
-
21:29В Японії відкрилося кафе з працівниками-роботами
-
10:41ONUKA – Zenit: дивіться магічний кліп про різдвяний вертеп в Україні
-
08:30Зозібіні Тунзі – Міс Всесвіт 2019: добірка гарячих фото представниці ПАР
-
07:16Погода в Україні 9 грудня: прогноз на сьогодні по містах
- 08 грудня
-
20:22Складено список найкращих і найгірших міст світу для переїзду
-
17:30Дівчина тижня: акушерка Шеріл Грант, яка стала гарячою фітнес-моделлю (18+)
-
14:15Чоловічі шарфи: 5 стильних варіантів для зими 2020
-
10:56Х-фактор 10 – хто покинув шоу у другому прямому ефірі
-
08:32Як вберегти шкіру обличчя взимку: поради для чоловіків
- 07 грудня
-
21:23Ледь штани не порвало: ведуча Х-фактор розбурхала мережу оголеними фото (18+)
-
18:25Чому у вас досі немає ідеального пресу: 5 поширених помилок
-
16:44Три захопливих серіали на кшталт Справжнього детектива
-
12:44Які жіночі губи категорично не подобаються чоловікам
-
09:55Красуні-українки у хустках долучилися до неймовірного флешмобу
-
08:30Зимове харчування: як харчуватися взимку смачно і корисно
- 06 грудня
-
19:10Максимум користі: 5 книг з крутими лайфхаками, які стануть вам у пригоді
-
16:03Як уникнути примерзання двірників до скла: три лайфхаки для водіїв
-
14:50YouTube назвав ТОП 10 найпопулярніших комп'ютерних ігор 2019 року
-
11:15ТОП 10 найпопулярніших публікацій в Instagram у 2019 році
-
08:30KAZKA – Твоєї крові: слухайте нову пісню гурту, яка засідає в голову (текст)
-
07:25Погода в Україні 6 грудня: точний прогноз по містах
- 05 грудня
-
20:50Кунілінгус, мінет та інші пестощі: 6 міфів про оральний секс (18+)
-
17:19Моделі 90-х: як змінилася найбільш високооплачувана англійка Ясмін Ле Бон (18+)
-
14:00Як схуднути до Нового року за 2 тижні: ефективні дієти і вправи
-
12:35Що дивились українці на YouTube в 2019 році: рейтинг найпопулярніших відео
-
11:17Свят! Свят! Свят! – Потап, Олег Винник і Оля Полякова представили спільний хіт