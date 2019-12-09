Сексуальна Демі Роуз показала фанатам розкішні форми (18+)

Відома інтернет-модель Демі Роуз знову опинилась у центрі уваги мережі через свою ефектну фігуру. Англійська версія Кім Кардашян знає, чого хочуть її фанати.

25-річна британська фотомодель та блогерка Демі Роуз є доволі нетиповою моделлю, адже вона її зріст всього 157 см, однак це компенсує розкішний бюст та тонка талія. Тому не дивно, що за англійською версією Кім Кардашян стежать понад 11 мільйонів підписників в соцмережі Instagram.

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До того ж, Демі обожнює робити пікантні фото без одягу, що підтверджує її недавній пост на пляжі. На світлині можна побачити, як дівчина топлес лежить у басейні у променях сонця. Як відзначила вона у коментарі, "це лише міраж", але він вже встиг зібрати понад 240 тисяч лайків.

І навіть сукні на Роуз виглядають дуже спекотно:

Джерело фото: instagram.com/demirosemawby

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