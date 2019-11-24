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Сексуальна Демі Роуз показала фанатам ефектні сідниці (фото)

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Демі Роуз показала форми без одягу - фото 1
Демі Роуз показала форми без одягу

Популярна фотомодель Демі Роуз знову похизувалась розкішними формами перед шанувальниками. Ця дівчина має справді унікальні параметри, які дивують!

25-річна блогерка та фотомодель з Великобританії Демі Роуз відрізняється серед своїх колег по фаху, адже її зріст всього 157 см, однак це компенсує розкішний бюст та тонка талія. Користувачі вже встигли охрестити дівчину англійською версією Кім Кардашян, адже вона теж доволі активна в Instagram. За Демі не просто так стежать більш як 10 мільйонів осіб, адже вона зовсім не соромиться демонструвати публіці свої апетитні форми.

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Нещодавно Демі поділилась доволі несподіваним фото на пляжі з нового ракурсу. На більшості кадрів дівчина хизується декольте, а цього разу показала, що має спільного з Кардашян.

Сексуальна Демі Роуз показала фанатам ефектні сідниці (фото) - фото 369877

Для цієї красуні такий контент доволі звичний:

Сексуальна Демі Роуз показала фанатам ефектні сідниці (фото) - фото 369878

Сексуальна Демі Роуз показала фанатам ефектні сідниці (фото) - фото 369879

Сексуальна Демі Роуз показала фанатам ефектні сідниці (фото) - фото 369880

Джерело всіх фото: instagram.com/demirosemawby

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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