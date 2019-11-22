Гаряча Даша Астаф'єва показала фото з холодної Ісландії

Ведуча, співачка і модель Даша Астаф'єва похвалилася пікантними фото з Ісландії, позуючи у відвертому вбранні.

Популярна українська співачка, актриса і секс-символ Даша Астаф'єва часто ділиться з фанатами в Instagram фотографіями з життя і різних фотосесій.

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Нещодавно знаменитість похвалилася зйомками в казковій Ісландії, де давно мріяла побувати. Так, артистка попри холодну погоду позувала на тлі льодовиків в прозорому платті, колготах в сіточку і ніжно-блакитному пуховику.

"Всіма правдами і неправдами, ми дісталися льодовика... Звичайно, Ісландія – те заповітне, яке не можна довго тримати в собі... інакше страхи, сумніви, і новорічні корпоративи вкрадуть на частини!", – поділилася емоціями Астаф'єва. Фоловери залишилися в захваті: "Неймовірне місце, неймовірна Даша", "Дивитися холодно", "Видно що холодно, Кай би теж не витримав", "Фото вийшли дуже емоційними! Мало кого залишать байдужим", "Боже мій, як гарно", "Даша не захворій дивись!".

Гортайте фотогалереї:

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