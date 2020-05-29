Пишногруда модель знялася у прозорому топі: відверте фото

Розкута модель Паулін Танто не зраджує собі і регулярно радує свою багатомільйонну армію підписників спокусливими фото. Цього разу красуня знялася в трусах і прозорому топі без спідньої білизни. Ти точно оціниш!

Так, на свіжому гарячому кадрі Паулін Танто позує у відвертому образі. Красуня для зйомки одягнула лише крихітні трусики і прозорий топ, при цьому зірка вирішила обійтися без бюстгальтера. Модель сидить на галявині на покривалі і тримає в руках келих з вином.

І ще: Хайді Клум показала, як вона засмагає голяка: відверте фото (18+)

"Місце щастя", – підписала дівчина допис, вказавши, що перебуває у Франції.

Читайте також: Незрівнянна Демі Роуз у червоному бікіні підірвала мережу