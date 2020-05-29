Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Пишногруда модель знялася у прозорому топі: відверте фото

  • 341
Паулін Танто - фото 1
Паулін Танто / instagram

Розкута модель Паулін Танто не зраджує собі і регулярно радує свою багатомільйонну армію підписників спокусливими фото. Цього разу красуня знялася в трусах і прозорому топі без спідньої білизни. Ти точно оціниш!

Так, на свіжому гарячому кадрі Паулін Танто позує у відвертому образі. Красуня для зйомки одягнула лише крихітні трусики і прозорий топ, при цьому зірка вирішила обійтися без бюстгальтера. Модель сидить на галявині на покривалі і тримає в руках келих з вином.

І ще: Хайді Клум показала, як вона засмагає голяка: відверте фото (18+)

"Місце щастя", – підписала дівчина допис, вказавши, що перебуває у Франції.

Читайте також: Незрівнянна Демі Роуз у червоному бікіні підірвала мережу

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Післякарантинна мода: найстильніші види чоловічих вусів
  • 23 травня, 15:25
  • 253
Як змінилися актори культового фільму Гладіатор: фото тоді і зараз
  • 26 травня, 18:21
  • 3646
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2335693
Загрузка...
Новини