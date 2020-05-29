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Хайді Клум показала, як вона засмагає голяка: відверте фото (18+)

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Хайді Клум - фото 1
Хайді Клум / instagram

Німецька супермодель Хайді Клум вирішила прийняти сонячні ванни у чому мати народила. Відвертими кадрами красуня поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Так, на свіжих пікантних фото 46-річна Хайді Клум позує, лежачи на рушнику і при цьому дивиться в камеру. Красуня зробила знімки з такого ракурсу, щоб продемонструвати декольте і голі сідниці.

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Підписники зірки оцінили еротичну фотосесію. А у коментарях прихильники написали Клум, що вона красива, сексуальна, надзвичайна та чудова.

Хайді Клум показала, як вона засмагає голяка: відверте фото (18+) - фото 407019

Хайді Клум показала, як вона засмагає голяка: відверте фото (18+) - фото 407020

Хайді Клум показала, як вона засмагає голяка: відверте фото (18+) - фото 407021

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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