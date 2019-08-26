Сексуальна блогерка показала гарячі фото топлес на пляжі

Популярна блогерка Алексіс Рен потішила фанатів спокусливими фото на пляжі, на яких позує топлес. Ця дівчина здатна звабити навіть поглядом!

22-річна американська бікіні-модель та блогерка Алексіс Рен мріє стати ангелом Victoria's Secret і навіть має більше підписників, ніж чимало красунь бренду, адже за нею стежать понад 13 мільйонів осіб в Instagram. І це зовсім не дивно, адже розкішна Алексіс не соромиться ділитись з фанатами пікантними фото.

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Це підтверджує недавня зйомка Рен на побережжі, для якої вона позувала топлес і в коротеньких шортах. Тут справді спекотно, а понад 700 тисяч лайків за кілька годин говорять самі за себе.

Джерело фото: instagram.com/alexisren

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