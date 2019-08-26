Красуня Кортні Кардашян здивувала тілом без фотошопу

Старшу сестру Кім Кардашян Кортні нерідко викривали уважні шанувальники і звинувачували зірку в надмірному використанні фотошопу. Однак, на цей раз Кортні опублікувала невідредагований знімок з вадами шкіри, чим здивувала фанатів.

Фотографія з'явилася на сторінці Poosh в Instagram – акаунт сайту Кортні Кардашян, який присвячений красі, здоров'ю, подорожам і домоводству.

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На фото 40-річна Кортні позує в чорному купальнику і солом'яному капелюсі на яхті. Увагу користувачів соцмережі привернули розтяжки на стегнах красуні, які вона не стала ретушувати перед публікацією.

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