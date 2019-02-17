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Ангел Victoria's Secret похизувалась формами у купальнику

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Кендіс Свейнпул показала фігуру в купальнику - фото 1
Кендіс Свейнпул показала фігуру в купальнику / Vogue Magazine

Відома модель та ангел Victoria's Secret Кендіс Свейнпул потішила прихильників звабливими фото у купальнику. Ця білявка завжди готова до літа!

30-річна південноафриканська супермодель Кендіс Свейнпул підкорює серця шанувальників не лише з подіумів та реклам, а й на своєму профілі в соцмережі Instagram. Там за красунею стежать понад 13 млн користувачів, і це не дивно, адже дівчина ділиться всім, що відбувається у її житті.

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Нещодавно дівчина вирішила повністю повернутись до роботи після недовгого декрету. Модель похизувалась апетитними формами у купальнику, поділившись першими сонячними знімками з фанатами. Тут справді спекотно!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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