Сексуальна балерина: каліфорнійська модель розбурхала Instagram

Відома бікіні-модель Алексіс Рен потішила фанатів гарячими фото в пуантах. Ця дівчина вміє поєднувати естетику та сексуальність.

22-річна каліфорнійська блогерка та бікіні-модель Алексіс Рен підкорила серця понад 13 мільйонів шанувальників в соцмережі Instagram. І це не дивно, адже дівчина без комплексів та з чарівною усмішкою точно знає, як не залишити байдужим.

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Алексіс щодня відвідує спортзал, а також займається балетом і йогою, щоб підтримувати своє тіло у формі. А недавні кадри на пуантах показали, наскільки ідеально красуня вписується у балет. Тілесний боді, пуанти та апетитні форми моделі викликали справжній захват у фанатів, зібравши майже мільйон вподобань.

Джерело фото: instagram.com/alexisren

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