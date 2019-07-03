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Сексуальна балерина: каліфорнійська модель розбурхала Instagram

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Алексіс Рен показала гарячі форми на пуантах - фото 1
Алексіс Рен показала гарячі форми на пуантах / instagram.com/alexisren

Відома бікіні-модель Алексіс Рен потішила фанатів гарячими фото в пуантах. Ця дівчина вміє поєднувати естетику та сексуальність.

22-річна каліфорнійська блогерка та бікіні-модель Алексіс Рен підкорила серця понад 13 мільйонів шанувальників в соцмережі Instagram. І це не дивно, адже дівчина без комплексів та з чарівною усмішкою точно знає, як не залишити байдужим.

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Алексіс щодня відвідує спортзал, а також займається балетом і йогою, щоб підтримувати своє тіло у формі. А недавні кадри на пуантах показали, наскільки ідеально красуня вписується у балет. Тілесний боді, пуанти та апетитні форми моделі викликали справжній захват у фанатів, зібравши майже мільйон вподобань.

Сексуальна балерина: каліфорнійська модель розбурхала Instagram - фото 337946

Сексуальна балерина: каліфорнійська модель розбурхала Instagram - фото 337947

Сексуальна балерина: каліфорнійська модель розбурхала Instagram - фото 337948

Джерело фото: instagram.com/alexisren

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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