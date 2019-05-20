Сексуальна ангел Victoria's Secret зачарувала Канни

Ангел Victoria's Secret Ельза Хоск вразила всіх шикарним образом на Каннському кінофестивалі. Шанувальники моделі у захваті від краси Ельзи!

Неземна краса Ельзи Хоск знову опинилась в центрі уваги.

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Ангел Victoria's Ельза Хоск опублікувала в Instagram фото, які були зроблені під час її візиту на Каннський кінофестиваль. Світлини супермоделі набрали за лічені години чверть мільйона лайків. Для свого виходу на червону доріжку Ельза Хоск обрала біло-блакитну сукню з глибоким декольте, красиво підперезану металевим паском.

Тендітну і жіночну зовнішність моделі підкреслила красива укладка з косою. У макіяжі Ельзи головним акцентом стали її чудові великі очі, блакитний колір яких підкреслили сіро-рожеві тіні. А довгі кульчики з діамантами були вдалим вибором для розкішного виходу.

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