Сексуальна американська серфінгістка позувала топлес на пляжі (18+)

Американська спортсменка Алана Бланшар порадувала своїх шанувальниками серією сексуальних фото. Юзери залишилися у захваті.

Популярна американська серфінгістка Алана Бланшар, у якої уже майже 2-мільйонна армія підписників в Instagram, потішила мережу підбіркою пікантних фотографій, які раніше ще не публікувала.

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Красуня позувала на пляжі у відвертих образах, а потім й зовсім без білизни. Дівчина спокусливо обсипала голі груди піском, після чого ледь прикрила їх долонею. Такі сміливі фото звели з розуму користувачів, які засипали Алану компліментами.

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