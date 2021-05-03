Розкута датська фітнес-модель позувала перед камерою повністю голою (18+)

Відома фітоняшка Ніколь Дентодріа розбурхала мережу порцією голих фото. Модель знялася повністю без одягу.

Так, популярна данська фітнес-модель Ніколь Дентодріа викликала справжній фурор в Instagram. Дівчина порадувала майже 10-тисячну армію шанувальників черговими відвертими знімками.

Ще більше спокуси: Дівчина тижня: пишногруда Мікайла Демайтер, яку називають найсексуальнішою хокеїсткою

Красуня наочно продемонструвала, навіщо ходить в спортзал, без сорому повністю роздягнувшись перед фотографом. Пишні груди зірка мережі прикрила рукою. Проте сталевий прес та ідеальні форми звели з розуму підписників Ніколь.

Читайте також: Біллі Айліш відмовилася від оверсайзу і вперше знялася у відвертих образах для глянцю