Дівчина тижня: пишногруда Мікайла Демайтер, яку називають найсексуальнішою хокеїсткою

Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про гарячих дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Мікайла Демайтер — 20-річна красуня з Канади, яка проміняла кар'єру у хокеї на модельний бізнес.

Прийшов час знайомити тебе ближче з черговою красунею у традиційній спокусливій рубриці від Радіо MAXIMUM. Нинішню нашу героїню звуть Мікайла Демайтер, і вона по праву може називатися однією з найпривабливіших воротарів в професійному хокеї.

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Дівчина захищала ворота команди Bluewater Hawks, але у 2019 році вирішила остаточно перейти в модельний бізнес. І завдяки відвертим фото кількість підписників 20-річної красуні в Instagram уже перевищила 500 тисяч.

Проте чарівна ексхокеїстка Мікайла демонструє, що не дарма залишила спортивну кар'єру і стала моделлю. Зірка мережі усе більше завойовує любов шанувальників, а найкраще їй в цьому допомагає ще більше сексуальних знімків. Сьогодні ми відібрали для тебе найгарячіші кадри. Насолоджуйся:

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