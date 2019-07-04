Розкішна жінка: зваблива Ріта Ора показала свої форми

Популярна англійська співачка Ріта Ора викликала захват шанувальників своїми ефектним виглядом у новій рекламі. Навіть в костюмі білявка виглядає сексуально!

28-річна англійська виконавиця албанського походження Ріта Ора встигає не тільки займатись своєю музичною кар'єрою, а й веде сторінку в соцмережі Instagram. Там за її життя і творчістю стежать більш як 15 мільйонів осіб. Це й не дивно, адже зірка ділиться кадрами зі світських заходів, зйомок, виступів та звичайних буднів.

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Нещодавно Ріта стала зіркою нової кампанії для бренду прикрас THOMAS SABO. Яскраві образи лише підкреслили вроду та звабливу фігуру виконавиці. Зацініть:

Гортайте галерею:

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