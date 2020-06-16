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Cardi B у непомітному бікіні показала оновлене тату (фото)

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Cardi B показала гарячі форми - фото 1
Cardi B показала гарячі форми

Популярна реперка Cardi B знову опинилась у центрі уваги мережі через пікантне фото у крихітному купальнику. Ця дівчина не має комплексів!

27-річна зірка хіп-хопу Cardi B активно займається своїм профілем в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 66 мільйонів користувачів. Тут вона ділиться не лише своєю творчістю, а й буднями. А чудове почуття гумору доповнює любов до відвертих фото.

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Нещодавно дівчина показала, як оновила своє масштабне татуювання на стегні. Звісно ж, для цього Cardi B вбралась у ледь помітний купальнику, який лише підкреслив її апетитні форми.

instagram.com/iamcardib - фото 410388
instagram.com/iamcardib
instagram.com/iamcardib - фото 410387
instagram.com/iamcardib

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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