Розкута фітнес-блогерка показала фігуру у крихітному костюмі

Популярна модель Теммі Хемброу продовжує тішити фанатів пікантними фото власних форм. Цього разу дівчина показала кілька кадрів зі спортзалу.

25-річна фітоняшка, модель і блогерка Теммі Хемброу активно веде сторінку в соцмережі Instagram, за якою стежать понад 11 мільйонів осіб. А все тому, що поряд зі спекотними кадрами розкішна білявка ще й мотивує інших працювати над собою, а також зовсім не має комплексів щодо своєї фігури.

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Це підтверджують і свіжі фото Теммі, на яких вона позує у посеред спортзалу. А крихітний спортивний костюм лише підкреслив її розкішні форми. Хоч так блогерка і прорекламувала свій улюблений полуничний лимонад з амінокислотами, але більшість коментаторів звернули увагу саме та апетитні форми та ідеальний прес дівчини.

Гортайте галерею:

До слова, зірка не дарма проводить стільки часу у спортзалі, адже опісля тішить фанатів сонячними фото в ефектних купальниках:

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