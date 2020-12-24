Сексуальна Афродіта: модель захопила відео на пляжі (18+)

Відома модель Келлі Гейл розбурхала мережі ефектним відео, на якому насолоджується теплими днями на пляжі. Здається, саме такий вигляд мала б сучасна Афродіта, як вже встигли назвати красуню фанати.

25-річна шведська модель та ангел Victoria's Secret Келлі Гейл заворожує своїм виглядом не тільки з подіумів, а й зі свого акаунті в соцмережі Instagram. Там за красунею з індійсько-австралійським походженням та особливою вродою стежать понад мільйон користувачів. А все тому, що Келлі активно ділиться кадрами зі своїх буднів та не має комплексів щодо своєї спортивної фігури.

І ще: Хто став моделями року за версією сайту Models

Хоч весь світ вже готується до зимових свят, але Гейл все ще не втрачає шанси похизуватись своїми формами у бікіні. Нещодавно дівчина опублікувала відео, на якому насолоджується відпочинок біля океану. Шанувальники вже встигли назвати красуню сучасною звабливою Афродітою, і з цим важко посперечатись:

Читайте також: Забудь про спіднє: наймолодша мільярдерка світу приміряла екстравагантну сукню (фото)