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7 проблем, з якими стикається кожна пара під час самоізоляції
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Самоізоляція змінила життя багатьох людей і продовжує диктувати свої правила. Адже якщо раніше пари, які живуть разом, зазвичай бачилися лише кілька годин на день, то тепер вони разом 24/7, і це точно вплинуло на стосунки. Тому поява деяких проблем в парі – це абсолютно нормально в такий час.
Психологи кажуть, що одна справа – це проводити з партнером ледачі вихідні вдома, але зовсім інша – життя під час карантину. Це стає більше схоже на виживання у замкнутому просторі. Самоізоляція може допомогти парам виявити проблеми у стосунках.
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Адже сучасні пари ніколи раніше не перебували в таких умовах, тому вони не знають, що нормально, а що ні. Тому перегляньте ці сім проблем, які ви, ймовірно, зараз відчуваєте, і які є абсолютно нормальними навіть в щасливих, здорових стосунках.
7 проблем, які є нормальними для пар на самоізоляції
1. Ви тепер менше розмовляєте
Психологи стверджують, що це цілком нормально в будь-яких довгострокових стосунках. А все тому, що ви добре знаєте свого партнера, розумієте, що він/вона скаже у певній побутовій ситуації, тому можете не говорити про це. До того ж, тепер, коли ви весь день проводите вдома разом, у вас навіть немає звичайного варіанту для початку розмови "як пройшов твій день?", Адже ви самі все бачили.
Як вирішити цю проблему? Експерти рекомендують відвести собі час на розмову і пізнати один одного глибше. Наприклад, запитайте: "Що ти найбільше хочеш зробити, коли все це закінчиться?" або "А якщо насправді, як ти себе почуваєш сьогодні?" Спробуйте запитати про плани на майбутнє. І пам'ятайте, що це нормально, якщо ви обоє зараз відчуваєте стрес і зниження активності.
2. Вам іноді хочеться побути на самоті
Безперечно, ви любите свого партнера, але разом з цим кожній людині іноді необхідно побути на самоті, щоб підтримувати своє індивідуальне життя і зберегти розсудливість.
Ідеальним варіантом вирішення цієї проблеми є створення особистого простору. Можете, наприклад, піти на прогулянку наодинці, щоб партнер міг побути наодинці з собою. Або ж працюйте в різних кімнатах і визначте час, який ви будете проводити разом. Тому не соромтеся попросити про самотність, якщо відчуваєте в цьому необхідність.
3. У вас стало менше сексу
У цей період пари можуть переживати стрес, навіть якщо вони цього не усвідомлюють. Та й не зовсім романтично ходити вдома у спортивних штанях і рідше приводити себе до ладу.
Але якщо у вас стало менше сексу у стосунках, не варто хвилюватися, що між вами більше немає іскри, адже такий стан під час карантину – це нормально. Краще зосередьтеся на емоційного зв'язку, який зараз збільшується між вами.
4. Ви не можете знайти рішення у деяких конфліктах
Навіть найщасливіші пари знають, що деякі конфлікти неминучі, і не потрібно кожну незначну проблему розбирати по дрібницях. Адже справжня мета тривалих стосунків – це партнерство, яке допоможе вам прожити щасливе життя. Тому якщо ви вирішили для себе, що ви з цією людиною надовго, то краще не доводити свою правоту в конфліктах, а шукати компроміси.
5. Відчуваєте роздратування через дрібниці
Ваша друга половинка може розкидати речі по кімнаті замість того, щоб скласти їх до шафи, або може залишати свої речі де тільки заманеться. На період карантину, коли ви постійно разом, всі ці звички можуть дратувати вас ще більше і від цього не сховатися.
Психологи кажуть, саме це відрізняє здорові стосунки від нещасливих: незалежно від того, наскільки сильно вас дратують звички коханої людини, ви знаєте, що вона/він так само терплячий до всіх ваших звичок. І ви точно звикли до таких його речей.
6. Ви частіше сваритеся
Зараз дратівливих факторів у житті стало більше, а знімати стрес ви зараз можете тільки з партнером. Так що якщо ви стали сваритися частіше, то розумійте, що це природно. Просто переконайтеся, що ці сварки не переходять межу здорового глузду (ви не ображаєте один одного, ставите питання, а не звинувачуєте). У здорових стосунках має бути щасливих моментів більше, ніж сварок, так що будьте терплячі, коли конфлікт все ж дійсно виникає.
7. Вам стало нудно разом
Під час карантину складно підтримувати романтику, адже ви постійно разом. До того ж, не можна поки відвідувати улюблені ресторани або подорожувати світом. Так легко відчути нудьгу у всіх сферах життя, тим більше, в особистому. Найбільша проблема – що він/вона буде розважати вас, бо тільки ви самі можете контролювати свої почуття і впливати на свій стан.
Убити нудьгу можна, якщо дати можливість другій половинці відчути себе особливою. Наприклад, купити в супермаркеті улюблені солодощі партнера або влаштувати романтичну вечерю.
Бережіть свої стосунки та не дайте самоізоляції зруйнувати ваше щастя.
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