На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Додай різноманітності: як прокачати 6 популярних секс-поз
-
- 716
Ми не втомлюємося нагадувати про те, що надзвичайно важливо додавати різноманітності своєму інтимному життю. Цього разу зосередимо увагу на популярних секс-позах, а також розповімо, як їх можна прокачати.
Як пише Maxim, достатньо внести кілька коректи, щоб улюблена секс-поза стала ще цікавішою та приємнішою. Тож гайда разом з нами прокачувати своє інтимне життя.
Це цікаво: Краще за секс: у мережі розповіли, що приносить задоволення на рівні з оргазмом
1. Доггі-стайл
Цю позу оспівують скрізь: від сонетів до підворіття, і не дарма! Коли ти входиш ззаду, у тебе виходить проникати глибоко і, скажімо так, з усією наполегливістю. А ще дуже зручно дотягуватися до клітора (до речі, не забувай, що навколо нього є дуже багато нервових закінчень!). Для різноманітності поклади під живіт партнерці пару подушок і попроси її витягнути широко розведені ноги.
- Порада! Якщо дівчина з якихось причин соромиться займатися сексом у позі доггі-стайл, запропонуй їй прилягти на стіл чи спинку дивана. Відчуття ті самі, а виглядає пристойніше!
2. Поза вершниці
Багато жінок мають слабкість до цієї пози через те, що вони можуть контролювати швидкість і кут проникнення. Дай партнерці використовувати ці переваги по максимуму: попроси її відкинутися назад і спертися руками на твої коліна. Ти тим часом отримаєш доступ до клітора і принесеш дівчині ще більше задоволення.
- Порада! Якщо тобі знайома ситуація, коли оргазм трапляється раніше, ніж ти планував, то поза вершниці, в якій до пеніса приливає менше крові, може допомогти уникнути цієї проблеми.
3. Поза 69
Поза "69" на словах дуже приваблива, а насправді виявляється, що той, хто перебуває знизу (причому зазвичай це ти, адже ти джентльмен і поступився дамі місце зверху?), обмежений у рухах і відчуває ризик задихнутися. Особливо, коли розпалена партнерка у пориві пристрасті перестає спиратися на коліна та лікті (або на що вона там спиралася?) і лягає зверху.
- Порада! Щоб уникнути цих прикрих дрібниць, лягайте на бік і переплетіть ноги. Так ніхто не втомиться, сам процес стане значно простішим, а оргазм – яскравішим.
4. Ложки
Прекрасна поза, в якій легко дістатись всіх стратегічно важливих місць партнерки. Щоб посилити відчуття, зав'яжи їй і собі очі. По-перше, це посилить реакцію решти органів почуттів, а по-друге, ти будеш упевнений, що партнерка не відволікається на думки, що шпалери пора б і змінити.
- Порада! До речі, у цій позі дуже зручно ляскати дівчину по сідницях. Причому це той випадок, коли робити це треба рішуче і сильно (але не перестарайся!).
5. Ноги вгору
Модифікація старої доброї місіонерської пози, коли жінка широко розводить ноги і підіймає їх вгору. Подальші дії залежать від її гнучкості: вона може обхопити ними твій тулуб, покласти тобі на плечі або притиснути до плечей. Ця поза забезпечує глибоке проникнення та стимуляцію точки G (яка є найважливішим із мистецтв для будь-якої жінки!).
- Порада! Якщо при цьому партнерка звісить голову з ліжка (дивани, рояля або де ви там цим займаєтеся) вниз, це допоможе забезпечити приплив крові до мозку та посилити яскравість оргазму.
6. Ножиці
Це поза, коли обидва партнери лежать на боці і жінка охоплює ногами верхню ногу чоловіка, часто буває незаслужено недооцінена. Справді, маневреності цієї позі не вистачає, до того ж мало тілесного контакту. Але при цьому чудова стимуляція клітора партнерки!
- Порада! Класичні ножиці можна модифікувати, додавши елементи доггі-стайл: попроси партнерку лягти на бік, а сам зручно влаштуйся на колінах. Це забезпечить глибоке проникнення та дозволить контролювати процес, при цьому тиск на клітор збережеться.
Візьми на озброєння ці поради, щоб улюблені секс-пози дарували ще більше задоволення. А ще вони дозволять уникнути рутини, яка буквально засмоктує кожну пару з часом.
Читайте також: Експерт розповів, як себе уявляють у сексуальних фантазіях різні типи людей
-
12:15Тіна Кароль святкує 37-річчя! Вгадай кліп зі співачкою за фото
-
11:47У мережі опублікували свіжі "живі" знімки Tesla Cybertruck: пікап готовий стати на конвеєр
-
11:19Перша леді зворушливо привітала Володимира Зеленського з днем народження
-
10:46Тетянин день: вітальні картинки та листівки з Днем ангела Тетяни 2022
-
10:18LAUD дискваліфікували з Нацвідбору на Євробачення: відомі причини та ім'я нового фіналіста
-
Українська музика 2021 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
09:45Привітання з Днем ангела Тетяни: вірші, проза і смс на Тетянин день 2022
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 січня
-
08:50Науковці назвали напій, за допомогою якого можна контролювати тиск
-
08:24Тетянин день: значення імені, сумісність і характер власниць
-
07:48Вихідні і свята у лютому 2022: календар робочих і вихідних днів в Україні
-
07:32Краща за iPhone 13 Pro Max: експерти протестували фронтальну камеру Pixel 6
-
07:10Три причини, що пояснюють наше бажання їсти солодке
- 24 січня
-
21:495 ерогенних зон на жіночому тілі, які не варто оминати увагою
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
21:1725 січня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:51Nissan підготував особливу версію Juke напередодні прем'єри Бетмена
-
20:22Популярний блогер влаштував гнучкому OPPO Find N тест на міцність
-
19:53У NASA обирають меню для колонізаторів Марса та Місяця
-
19:43Популярність зашкалює: новий альбом The Weeknd побив рекорд Spotify
-
19:22Схудла Саша Зарицька скопіювала образ Кім Кардашян
-
19:11Аферист з Tinder: дивіться трейлер документалки від Netflix
-
18:51Про що думав дизайнер: епічні фото інтер'єрів, до яких надто багато питань
-
18:49Суглобова зарядка для всього тіла – найкраще після пробудження
-
18:32Суперкар Porsche з пробігом 333 тисячі кілометри пустять з молотка
-
12:15Тіна Кароль святкує 37-річчя! Вгадай кліп зі співачкою за фото
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 січня
-
07:48Вихідні і свята у лютому 2022: календар робочих і вихідних днів в Україні
- 24 січня
-
21:495 ерогенних зон на жіночому тілі, які не варто оминати увагою
-
18:51Про що думав дизайнер: епічні фото інтер'єрів, до яких надто багато питань
-
14:00Нацвідбір на Євробачення 2022: оголошені учасники конкурсу в Україні
-
12:15Найгарячіші образи Міші Бартон за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+)
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 24 січня
-
07:49День ангела у лютому 2022: календар іменин, кого вітати цього місяця
- 23 січня
-
20:20Дівчина тижня: гаряча акторка серіалу "Ейфорія" Хлоя Черрі, яка виявилася ще й порнозіркою
-
17:49Найпошкодженіше авто та шахрайські схеми: чим жив ринок вживаних машин у 2021 році
-
15:52Чому йод важливий для здоров'я та у яких продуктах його знайти
-
12:15Найгарячіші образи Даутцен Крус за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+)
-
10:23Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 23 січня
-
08:22Несподівані помилки, яких ми припускаємося під час схуднення
- 22 січня
-
21:49Психологи розповіли, скільки сексу потрібно чоловікові для щастя
-
18:51Як завдяки 1 фотографії дізнатися, що чоловік готовий до серйозних стосунків
-
12:16Цим знакам Зодіаку дуже пощастить наприкінці січня 2022 року
-
09:50Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 22 січня
- 21 січня
-
20:19ТОП найгірших фраз, які вона може почути від тебе після сексу
-
16:51Не лише Буковель: куди поїхати на лижі чи сноуборд в Україні
-
14:29За допомогою iPhone 13 Pro зняли видовищний короткометражний фільм
-
11:51Міжнародний день обіймів: 5 причин обійматися
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 21 січня
-
07:57Учені з'ясували, чому не можна спати з увімкненим телевізором