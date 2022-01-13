Додай різноманітності: як прокачати 6 популярних секс-поз

Ми не втомлюємося нагадувати про те, що надзвичайно важливо додавати різноманітності своєму інтимному життю. Цього разу зосередимо увагу на популярних секс-позах, а також розповімо, як їх можна прокачати.

Як пише Maxim, достатньо внести кілька коректи, щоб улюблена секс-поза стала ще цікавішою та приємнішою. Тож гайда разом з нами прокачувати своє інтимне життя.

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1. Доггі-стайл

Цю позу оспівують скрізь: від сонетів до підворіття, і не дарма! Коли ти входиш ззаду, у тебе виходить проникати глибоко і, скажімо так, з усією наполегливістю. А ще дуже зручно дотягуватися до клітора (до речі, не забувай, що навколо нього є дуже багато нервових закінчень!). Для різноманітності поклади під живіт партнерці пару подушок і попроси її витягнути широко розведені ноги.

Порада! Якщо дівчина з якихось причин соромиться займатися сексом у позі доггі-стайл, запропонуй їй прилягти на стіл чи спинку дивана. Відчуття ті самі, а виглядає пристойніше!

2. Поза вершниці

Багато жінок мають слабкість до цієї пози через те, що вони можуть контролювати швидкість і кут проникнення. Дай партнерці використовувати ці переваги по максимуму: попроси її відкинутися назад і спертися руками на твої коліна. Ти тим часом отримаєш доступ до клітора і принесеш дівчині ще більше задоволення.

Порада! Якщо тобі знайома ситуація, коли оргазм трапляється раніше, ніж ти планував, то поза вершниці, в якій до пеніса приливає менше крові, може допомогти уникнути цієї проблеми.

3. Поза 69

Поза "69" на словах дуже приваблива, а насправді виявляється, що той, хто перебуває знизу (причому зазвичай це ти, адже ти джентльмен і поступився дамі місце зверху?), обмежений у рухах і відчуває ризик задихнутися. Особливо, коли розпалена партнерка у пориві пристрасті перестає спиратися на коліна та лікті (або на що вона там спиралася?) і лягає зверху.

Порада! Щоб уникнути цих прикрих дрібниць, лягайте на бік і переплетіть ноги. Так ніхто не втомиться, сам процес стане значно простішим, а оргазм – яскравішим.

4. Ложки

Прекрасна поза, в якій легко дістатись всіх стратегічно важливих місць партнерки. Щоб посилити відчуття, зав'яжи їй і собі очі. По-перше, це посилить реакцію решти органів почуттів, а по-друге, ти будеш упевнений, що партнерка не відволікається на думки, що шпалери пора б і змінити.

Порада! До речі, у цій позі дуже зручно ляскати дівчину по сідницях. Причому це той випадок, коли робити це треба рішуче і сильно (але не перестарайся!).

5. Ноги вгору

Модифікація старої доброї місіонерської пози, коли жінка широко розводить ноги і підіймає їх вгору. Подальші дії залежать від її гнучкості: вона може обхопити ними твій тулуб, покласти тобі на плечі або притиснути до плечей. Ця поза забезпечує глибоке проникнення та стимуляцію точки G (яка є найважливішим із мистецтв для будь-якої жінки!).

Порада! Якщо при цьому партнерка звісить голову з ліжка (дивани, рояля або де ви там цим займаєтеся) вниз, це допоможе забезпечити приплив крові до мозку та посилити яскравість оргазму.

6. Ножиці

Це поза, коли обидва партнери лежать на боці і жінка охоплює ногами верхню ногу чоловіка, часто буває незаслужено недооцінена. Справді, маневреності цієї позі не вистачає, до того ж мало тілесного контакту. Але при цьому чудова стимуляція клітора партнерки!

Порада! Класичні ножиці можна модифікувати, додавши елементи доггі-стайл: попроси партнерку лягти на бік, а сам зручно влаштуйся на колінах. Це забезпечить глибоке проникнення та дозволить контролювати процес, при цьому тиск на клітор збережеться.

Візьми на озброєння ці поради, щоб улюблені секс-пози дарували ще більше задоволення. А ще вони дозволять уникнути рутини, яка буквально засмоктує кожну пару з часом.

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