На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Секс з начальницею: що означають найпопулярніші сни
-
- 49
Іноді сни – відображення того, що ми очікуємо, але не завжди. Психологи розповіли, про що можуть свідчити найпоширеніші секс-сни та чому не варто їх боятися. Ми пояснимо ті інтимні сновидіння, які турбують вас найбільше.
Відразу ж зазначимо, що надзвичайно сильно перейматися не варто. Сон – лише сон, якщо ми не починаємо діяти за сценарієм, який побачили посеред ночі у своїй голові.
І ще: Не пропустять жодної спідниці: цього типу чоловіків слід остерігатися
Секс з колегою
Якщо вас регулярно переслідують відверті сни за участю колег по роботі, це необов'язково означає, що ви хочете зайнятися з ними сексом у реальному житті. Але, можливо, цей сон до того, що вам хочеться опанувати якісь позитивні риси, притаманні колегам.
Можливо, колега, яка приснилася, навіть не здається тобі сексуально привабливою, але цілком імовірно, що деякі її якості ти хотів би мати сам. Подумай про те, чим вона відрізняється від тебе. Може бути, у неї краще йдуть продажі? Або вона круто розбирається в технічних аспектах вашої роботи? А може, у неї чудові стосунки з начальством? – каже психолог.
Секс з начальницею
"Якщо раптом уві сні ти опинився в ліжку з начальством, швидше за все, ти любиш домінування і владу. Пам'ятай: еротичні сни необов'язково пов'язані з людиною, а скоріше з тим, з чим вона асоціюється: скажімо, влада, авторитет, управлінські навички, вміння приймати рішення і так далі", – підкреслює експерт.
Секс зі знаменитістю
Приснився секс на пляжі з Шарліз Терон? Можливо, таким чином ваша підсвідомість тягнеться до чогось з її фільмів, якоїсь речі, яка, на думку вашої підсвідомості, може зробити ваше життя кращим. Поміркуйте, що перше спадає вам на думку, коли ви думаєте про цю знаменитість. Конкретне кіно? Якщо так, то наскільки сюжет фільму релевантний вашому життю? Йдіть за цією ниткою, і ви знайдете щось в особистості цієї кінозірки, що ідентифікує і вас на цьому етапі. Ну або просто Шарліз Терон неймовірна, і всі хочуть її. Обидва варіанти можливі, якщо бути відвертими.
Секс з незнайомкою
Я називаю це сном про загадкову коханку – найпоширеніший тип еротичних сновидінь. Багато хто вважає, що насправді це підсвідома тяга до нашої духовної другої половинки, яка десь там чекає нас, – каже психолог.
Ніяково, звичайно, руйнувати цей стереотип, але справа тут зовсім не в душевному двійнику. Однак у безликої жінки, яка з'являється у ваших снах, є сенс і деяка значимість.
"Загадкова коханка зі снів – це втілення якостей, які ми асоціюємо з протилежною статтю", - каже фахівець і пояснює: якщо вам приснився секс із загадковою незнайомкою, то це означає, що ви підсвідомо тягнетеся до жіночних рис – чуттєвості, інтуїтивності і так далі.
Секс з колишньою
Пройшли роки, може, навіть десятиліття, і раптом уві сні до вас приходить колишня. Не варто сприймати це як сигнал до покупки квитка на найближчий рейс і телепортації до неї. Найчастіше значення сновидінь про секс з колишньою – потреба заново розпалити захват від інтимного життя, пояснює фахівець.
Це може бути знаком, що ти емоційно зациклився і не даєш собі рухатися далі. Такі сни – чіткий сигнал про те, що ти не до кінця вилікуваний. При такому сценарії подібні сни будуть продовжувати снитися доти, поки ти не розслабишся і не залишиш минуле в минулому, – говорить аналітик снів.
Тепер ви знаєте, чому вам сняться ті чи інші сни з сексуальним підтекстом. Не забувайте, що це лише сновидіння, і на них не слід зациклюватися.
Читайте також: Зводимо її з розуму: 7 простих правил збудження
- 18 липня
-
22:53У 9 разів рідше: новий звіт про Tesla потішить власників авто
-
22:25Секс з начальницею: що означають найпопулярніші сни
-
21:56Чотири крутих серіали, які не можна пропустити
-
21:41У мережу виклали нічні фото, зняті на Honor 9X Pro, і вони вражають
-
21:22Як Джаред Лето шукав борщ у центрі Києва
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
21:13Науковці назвали несподівану ознаку того, що ви – щаслива людина
-
21:0119 липня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:51Так виглядає найбільш радіоактивне місце на планеті
-
20:43Штурм Зони 51: на PornHub почали масово шукати ролики з інопланетянами
-
20:20Житель Індії 40 років не стриг і не мив волосся (фото)
-
20:14Lexus побудував позашляховик для шукачів пригод
-
20:00Зірки на виборах 2019: які шоумени і спортсмени можуть пройти в парламент
-
19:52Лікарі розвіяли популярний міф про користь води з лимоном
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
19:43Як виглядає топовий планшет Samsung Galaxy Tab S6: у мережі з'явилися фото
-
19:22Кабачкові сендвічі всього за 10 хвилин: рецепт
-
19:13Нам довелось викликати швидку допомогу: Андрій Князь про зйомки кліпу "Знаєш"
-
18:51Карти, гроші та два стволи: як змінилися актори культового фільму
-
18:43Будь, як королева: ось що ніколи не п'є Єлизавета II
-
18:25Мережу зачарувало нове відео від Брітні Спірс
-
18:14США звинувачують розробників FaceApp у "зливі" даних користувачів
-
18:01Гороскоп на 19 липня 2019: Леви та Раки спіймають удачу за хвіст
-
17:54Ірина Шейк прикрасила обкладинку Vogue разом зі своїм "двійником"
-
17:43Для справжніх гурманів: у ПАР пропонують піцу з марихуаною
- 18 липня
-
22:25Секс з начальницею: що означають найпопулярніші сни
-
20:00Зірки на виборах 2019: які шоумени і спортсмени можуть пройти в парламент
-
18:51Карти, гроші та два стволи: як змінилися актори культового фільму
-
17:19Максимум позитиву! 5 книг про те, як радіти життю
-
14:45Про дорогу, їжу і ціни: корисні англійські фрази, які виручать вас у відпустці
-
11:30Природні чудеса України: унікальні місця, які треба відвідати цього літа
-
07:17Погода в Україні 18 липня: дощі з грозами захоплять північ та захід
- 17 липня
-
21:55Зводимо її з розуму: 7 простих правил збудження
-
18:58Замки України: ТОП 11 старовинних споруд, які варто побачити
-
17:30ЗЕ ШОУ-БІЗ: смішна пародія про зірок, що йдуть на вибори, підкорила мережу
-
14:33Прізвище кандидата в нардепи чи вигадане слово? ТЕСТ до парламентських виборів
-
10:30Дітки виросли: як змінилися актори серіалу Дуже дивні справи
-
07:15Погода в Україні 17 липня: у південні області повертається спекотне літо
- 16 липня
-
22:14Чому медики не радять їсти морозиво влітку?
-
19:21Моделі 90-х: як змінилася сексуальна австралійка Ель Макферсон (18+)
-
18:07Чи працює Face App? Ми зістарили фото юних зірок і порівняли з реальними
-
14:30Як будуть виглядати українські зірки у старості: фотоперетворення з FaceApp
-
12:20Як швидко вивчити українську мову: найкращі додатки для смартфонів
-
10:15ТОП-10 водоспадів в Україні, які варто побачити на власні очі
-
07:15Погода в Україні 16 липня: найхолодніше буде на сході
- 15 липня
-
22:45Цей тип жінок може ніколи не досягти оргазму
-
19:23Відпочинок на морі 2019: чому варто поїхати у Таїланд
-
18:00Як будуть виглядати українські політики у старості: фото з FaceApp
-
16:11Ведучі Радіо МАКСИМУМ постаріли за один день: шокуючі фото
-
15:00Тест: Вгадай місто за фотографією!