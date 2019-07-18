Секс з начальницею: що означають найпопулярніші сни

Іноді сни – відображення того, що ми очікуємо, але не завжди. Психологи розповіли, про що можуть свідчити найпоширеніші секс-сни та чому не варто їх боятися. Ми пояснимо ті інтимні сновидіння, які турбують вас найбільше.

Відразу ж зазначимо, що надзвичайно сильно перейматися не варто. Сон – лише сон, якщо ми не починаємо діяти за сценарієм, який побачили посеред ночі у своїй голові.

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Секс з колегою

Якщо вас регулярно переслідують відверті сни за участю колег по роботі, це необов'язково означає, що ви хочете зайнятися з ними сексом у реальному житті. Але, можливо, цей сон до того, що вам хочеться опанувати якісь позитивні риси, притаманні колегам.

Що означає секс з колегою уві сні?

Можливо, колега, яка приснилася, навіть не здається тобі сексуально привабливою, але цілком імовірно, що деякі її якості ти хотів би мати сам. Подумай про те, чим вона відрізняється від тебе. Може бути, у неї краще йдуть продажі? Або вона круто розбирається в технічних аспектах вашої роботи? А може, у неї чудові стосунки з начальством? – каже психолог.

Секс з начальницею

"Якщо раптом уві сні ти опинився в ліжку з начальством, швидше за все, ти любиш домінування і владу. Пам'ятай: еротичні сни необов'язково пов'язані з людиною, а скоріше з тим, з чим вона асоціюється: скажімо, влада, авторитет, управлінські навички, вміння приймати рішення і так далі", – підкреслює експерт.

Секс з босом означає, що ви любите домінувати

Секс зі знаменитістю

Приснився секс на пляжі з Шарліз Терон? Можливо, таким чином ваша підсвідомість тягнеться до чогось з її фільмів, якоїсь речі, яка, на думку вашої підсвідомості, може зробити ваше життя кращим. Поміркуйте, що перше спадає вам на думку, коли ви думаєте про цю знаменитість. Конкретне кіно? Якщо так, то наскільки сюжет фільму релевантний вашому життю? Йдіть за цією ниткою, і ви знайдете щось в особистості цієї кінозірки, що ідентифікує і вас на цьому етапі. Ну або просто Шарліз Терон неймовірна, і всі хочуть її. Обидва варіанти можливі, якщо бути відвертими.

Секс з незнайомкою

Я називаю це сном про загадкову коханку – найпоширеніший тип еротичних сновидінь. Багато хто вважає, що насправді це підсвідома тяга до нашої духовної другої половинки, яка десь там чекає нас, – каже психолог.

Ніяково, звичайно, руйнувати цей стереотип, але справа тут зовсім не в душевному двійнику. Однак у безликої жінки, яка з'являється у ваших снах, є сенс і деяка значимість.

"Загадкова коханка зі снів – це втілення якостей, які ми асоціюємо з протилежною статтю", - каже фахівець і пояснює: якщо вам приснився секс із загадковою незнайомкою, то це означає, що ви підсвідомо тягнетеся до жіночних рис – чуттєвості, інтуїтивності і так далі.

Спробуйте нарешті відпустити минуле

Секс з колишньою

Пройшли роки, може, навіть десятиліття, і раптом уві сні до вас приходить колишня. Не варто сприймати це як сигнал до покупки квитка на найближчий рейс і телепортації до неї. Найчастіше значення сновидінь про секс з колишньою – потреба заново розпалити захват від інтимного життя, пояснює фахівець.

Це може бути знаком, що ти емоційно зациклився і не даєш собі рухатися далі. Такі сни – чіткий сигнал про те, що ти не до кінця вилікуваний. При такому сценарії подібні сни будуть продовжувати снитися доти, поки ти не розслабишся і не залишиш минуле в минулому, – говорить аналітик снів.

Тепер ви знаєте, чому вам сняться ті чи інші сни з сексуальним підтекстом. Не забувайте, що це лише сновидіння, і на них не слід зациклюватися.

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