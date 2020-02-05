Гола прибиральниця: дівчина розповіла про незвичайну пікантну професію (18+)

Співробітниця британської компанії Naturist Cleaners, яка надає клінінгові послуги, оголеними прибиральницями, розповіла про свою професію. Жінка розповіла про особливості роботи.

24-річна Анна зазначила, що влаштувалася в компанію пів року тому. До цього вона працювала звичайним офісним клерком.

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"Нудизм для мене в новинку. Я ніколи не займалася ним раніше, не ходила на нудистські пляжі та інші місця такого роду", – розповіла британка. За її словами, всі клієнти, у яких вдома вона прибирає оголеною, – самотні чоловіки різного віку.

Клієнти розмовляють з нею на загальні теми, але ніхто, запевняє дівчина, не дозволяє собі того, що виходить за рамки обов'язків прибиральниці. Один чоловік, каже Анна, сам роздягнувся догола і в такому вигляді спостерігав за її роботою.

Замовлення прибиральниці без одягу обійдеться у 45 фунтів стерлінгів на годину (приблизно 1,5 тисячі гривень) плюс 20 фунтів (648 гривень) доведеться заплатити за бронювання. Прибирання в одязі дешевше: 25 фунтів на годину (810 гривень) і 20 фунтів за бронювання.

Власниця Naturist Cleaners, яка не назвала свого імені, зазначила, що майже всі клієнти замовляють немолодих повних жінок.

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